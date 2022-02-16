Эпохи меняются на наших глазах: каких 3 новых главных фактора назвал Байден

Эпохи сменяются на наших глазах. В своем выступлении президент Байден определил позицию США в случае нападения России на Украину. Я бы отметил три новых главных фактора. Далее читайте на украинском.

1. "Якщо Росія нападе на Україну, це буде війна на власний розсуд (в оригіналі "війна вибору" – 24 канал)… Втрати від війни будуть величезні".

Актуально 16 лютого – день перемоги Байдена і Джонсона над Путіним

США не вводитимуть війська в Україну, але будуть постачати озброєння. І продовжать навчання та розгортання військ на території сусідніх країн НАТО.

США визначили, що не будуть стояти осторонь від російсько-української війни. Найпотужніша супердержава світу візьме участь у війні на нашому боці. Й це не просто слова.

Навіть до початку війни ми вже отримали понад 2 200 тонн зброї від НАТО безкоштовно й будемо отримувати набагато більше після початку масштабних бойових дій. Для Росії це матиме фатальні наслідки.



Джозеф Байден дав чітко зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну в протистоянні з Росією / Фото Getty Images

2. "США закликають весь світ чинити опір російській агресії проти України. Трубопровід "Північний потік-2" не буде завершений. Будуть фінансові санкції".

Байден чітко сказав, що не допустить запуску російського трубопроводу, тобто ніякі спроби ФРН запустити трубопровід не зможуть зберігати в руках Путіна цей проєкт. Розрив економічних зв'язків із Європою обвалить російську економіку.

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3. Байден сказав, що кожна країна може сама обирати свій курс.

Тобто якщо Україна прагне вступити до НАТО, то ніхто не вправі їй завадити, і НАТО не вправі відмовити. Отже, ніякий російський шантаж не зможе ізолювати Україну від інтеграції в західний світ. А саме така ізоляція є однією з основних цілей стратегії РФ.

Постачання озброєння зі США може забезпечити переваги українській армії в більшості галузей озброєння, США мають велику технологічну перевагу та можливість забезпечити масові поставки зі своїх арсеналів. У нас є воїни, і після отримання сучасної зброї вони зможуть дати ефективну відсіч агресорам.

А розгортання США своїх військ біля наших кордонів означатиме підтримку на випадок різних сценаріїв загострення – наприклад, створення безпольотної зони за участі авіації НАТО.

Дуже важливим фактором у війні є передача розвідданих США у режимі реального часу. Американська розвідка має унікальні спроможності, що дозволило би нам не тільки теж бачити усі дії російської армії, але навіть коригувати вогонь.

Успішна стратегія застосування м'якої сили Байдена – Джонсона, яку можна назвати стратегія 16 лютого, поставила Путіна на межу зіткнення зі США та усіма країнами НАТО. Байден вибудовує дипломатичний захист України системно та ефективно.

Рішуча підтримка НАТО як ніколи посилює обороноздатність України, це нова реальність, за яку ми вдячні нашим союзникам.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!