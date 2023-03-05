Одна из причин того, что Эрдоган блокирует расширение НАТО, это нежелание огорчать Путина, – CNN

Турция является одной из немногих стран, блокирующих вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Аналитики подозревают, что настоящая причина тому – связи с Россией.

Официально президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против членства Швеции и Финляндии в Альянс из-за, как он утверждает, соображений безопасности. Однако аналитики считают, что все гораздо сложнее.

Смотрите также Объемы поставок нефти из России в Турцию достигли очередного максимума, – Reuters

Почему Турция отказывает странам

И Финляндия и Швеция хотят присоединиться к НАТО и их ждут в Альянсе. Вступление этих стран в НАТО должно быть рассмотрено на саммите 11 июля. Однако этот шаг блокируют две страны-члены: Турция и Венгрия.

Турция утверждает, что обе страны, особенно Швеция, скрывают членов Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группой. Эрдоган хочет экстрадиции всех членов партии, однако Швеция дала понять, что этого не произойдет.

В НАТО же считают, что изменение позиции Турции во многом зависит от нынешних выборов.

Созданный ими имидж сильного человека, достигающий результатов для турецкого народа, был разрушен. Сейчас у Турции много антизападных и антикурдских настроений. Это хорошая тема для него, чтобы постучать в барабан, и драматический разворот лишь сделает его вид слабее,

– объяснил Гонул Тол из турецкой программы Института Ближнего Востока.

В то же время он отметил, что у противостояния Турции есть и другая причина — Эрдоган не хочет огорчать президента России Владимира Путина. Ведь именно Кремль стал спасительным кругом для экономики Турции после введения санкций за деятельность страны в Сирии и военное сотрудничество со страной-агрессором. И после разрушительных землетрясений Россия все еще остается привлекательным экономическим партнером для Эрдогана.

Члены НАТО надеются, что Турция пойдет на компромисс

Оптимистично настроенные члены и кандидаты в НАТО считают, что после выборов Турция, получающая огромную пользу от членства в НАТО, в конечном итоге примет новых членов.

В частности, официальные лица готовятся к тому, чтобы Турция выдвинула более реалистичные требования, чем экстрадиция лиц, которых она считает террористами, например отмена санкций или разрешение от США покупать истребители.

Однако значительно большая группа чиновников пессимисты и считают, что шансы на изменение позиции Эрдогана до 11 июля равны нулю.