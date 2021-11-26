Эрдоган бы не простил, – Зеленский объяснил, почему отказал в операции по вагнеровцам

Владимир Зеленский рассказал, почему он не одобрил операцию по вагнеровцам. План, подчеркнул президент, был непродуманным и грозил проблемами в отношениях с Турцией.

Об этом Зеленский сообщил 26 ноября во время пресс-конференции "30 вопросов президенту". Глава государства подчеркнул, что операцию по бойцам ЧВК "Вагнера" предложил тогдашний глава ГУР Василий Бурба.

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Зеленский был против операции с принудительной посадкой самолета

Зеленский отметил, что в плане его насторожило то, что самолет Турецких авиалиний, на котором должны были лететь вагнеровцы из Минска в Стамбул, должны были посадить в Киеве.

У меня был вопрос – Эрдоган должен знать? Нет. Я сказал, что хочу знать, это самолет, в котором будут обычные люди – более 100 человек, а когда вы предлагаете сажать самолет в Украине, а если его захватят боевики? Могут ли такое сделать? Да,

– пересказал свой разговор с Бурбой президент.

Именно после этого Зеленский сказал, что считает, что это – не украинская операция.

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