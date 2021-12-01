Об этом сообщил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что турецкое государство "имеет особую позицию" относительно ситуации в Украине".

Читайте также Эффективный арбитр, – ОП об Эрдогане как посреднике между Украиной и Россией

Турция постоянно на официальном уровне заявляет о недопустимости оккупации Крыма. В вопросе Донбасса заявляет о необходимости полностью выполнять Минские договоренности, предлагая, чтобы Россия активнее выполняла свои обязательства,

– сказал министр.

"Планируется телефонный разговор. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", – добавил Лавров.

Эрдоган предложил посредничество