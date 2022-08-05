Путин будет в плачевном положении, – Пионтковский о плане Эрдогана

путин верит, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет ему договориться о перемирии с Украиной. Однако у политика на это свои планы.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Эрдоган понимает, что его давление на Киев ничего не даст, потому что Украина не собирается отдавать своих граждан "под власть убийц и садистов".

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путин не имеет другого выхода

Он отметил, что Эрдоган понимает, что у путина безысходное положение и "хватается за соломинку" – обещание Эрдогана помочь ему с перемирием.

"Эрдоган потом разведет руками и скажет: "Дорогой, Владимир, к сожалению, украинцы не согласны". А к тому времени он уже решит все свои основные проблемы и в Карабахе, и в Сирии", – объяснил российский публицист.

По мнению Пионтковского, у путина нет другого выхода. Он сам поставил себя в положение, когда Эрдоган сдерживает его тремя войнами: в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

В плачевном положении будет завтра путин,

– подчеркнул Пионтковский.

Андрей Пионтковский о положении путина и конфликте в Нагорном Карабахе: смотрите видео

Обострение в Нагорном Карабахе: при чем здесь Турция и россия

Война между Азербайджаном и Арменией продолжается с 90-х годов. С самого начала Турция полностью поддерживает Азербайджан. Они даже заключили соглашение о военном сотрудничестве. В рамках которого проводились в Лачинском районе совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Последнее обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией произошло в сентябре 2020 года. Тогда стороны начали боевые действия и обвиняли друг друга в эскалации.

Урегулировали конфликт в ноябре 2020 года, когда стороны вместе с Россией подписали соглашение о прекращении войны. В соглашении говорилось также о полном прекращении боевых действий и введении российских миротворцев на 5 лет.

Азербайджан 3 августа 2022 объявил о проведении антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Активные военные действия уже начались. Так называемые руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о погибших и раненых, Азербайджан сообщал о гибели одного солдата.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что боевые действия велись на территории, где находится "миротворческий контингент" из россии. По предварительной информации, там находилось до 2 тысяч российских оккупантов.

Арестович прокомментировал конфликт вокруг Нагорного Карабаха: смотрите видео