Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк. Он объяснил, что сейчас Эрдогана интересует исключительно его влияние и экономическое состояние.

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По словам Антонюка, турецкий лидер занимается "разведением" россиян, потому что с помощью этого выкачивает и зарабатывает на них средства.

"Если при общении Джозеф Байден найдет соответствующие аргументы, которые будут еще и подкреплены преференциями, то, думаю, для россиян, может наступить очередной сюрприз. Тогда будет понятно, что несколько миллиардов не соотносятся с экономикой, которую будут предлагать США и Европейский Союз. Следует оценивать политику Эрдогана именно в таком контексте", – объяснил Александр Антонюк.

Президент США Джо Байден планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча может пройти в конце сентября 2022 года.

"Я не вижу мотивов, чтобы Эрдоган допустил то, чтобы в Черноморском бассейне был еще один лидер. Я имею в виду россию. Как раз Эрдоган точно не заинтересован в лидерстве россии в Черном море. В этом случае идет такая тонкая Восточная политика", – акцентировал политолог.

Смотрите видео с политологом Александром Антонюком на ютубе 24 канала:

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