Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він пояснив, що зараз Ердогана цікавить виключно його вплив і його економічний стан.
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За словами Антонюка, наразі турецький лідер займається "розведенням" росіян, тому що в цьому викачує та заробляє на них кошти.
"Якщо при спілкуванні Джозеф Байден найде відповідні аргументи, які будуть ще й підкріплені преференціями, то, думаю, для росіян, може настати черговий сюрприз. Тоді буде зрозуміло, що декілька мільярдів не співвідносяться з економікою, яку пропонуватимуть США та Європейський Союз. Слід оцінювати політику Ердогана саме в такому контексті", – пояснив Олександр Антонюк.
"Я не бачу мотивів, аби Ердоган допустив до того, щоб в Чорноморському басейні був ще один лідер. Я маю на увазі росію. Якраз Ердоган точно не зацікавлений в лідерстві росії в Чорному морі. В цьому випадку йде така тонка Східна політика", – акцентував політолог.
Дивіться відео з політологом Олександром Антонюком на ютубі 24 каналу:
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