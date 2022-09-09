Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він пояснив, що зараз Ердогана цікавить виключно його вплив і його економічний стан.

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За словами Антонюка, наразі турецький лідер займається "розведенням" росіян, тому що в цьому викачує та заробляє на них кошти.

"Якщо при спілкуванні Джозеф Байден найде відповідні аргументи, які будуть ще й підкріплені преференціями, то, думаю, для росіян, може настати черговий сюрприз. Тоді буде зрозуміло, що декілька мільярдів не співвідносяться з економікою, яку пропонуватимуть США та Європейський Союз. Слід оцінювати політику Ердогана саме в такому контексті", – пояснив Олександр Антонюк.

Президент США Джо Байден планує зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч може відбутися наприкінці вересня 2022 року.

"Я не бачу мотивів, аби Ердоган допустив до того, щоб в Чорноморському басейні був ще один лідер. Я маю на увазі росію. Якраз Ердоган точно не зацікавлений в лідерстві росії в Чорному морі. В цьому випадку йде така тонка Східна політика", – акцентував політолог.

Дивіться відео з політологом Олександром Антонюком на ютубі 24 каналу:

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