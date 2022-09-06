Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, усі такі неоднозначні заяви Реджепа Ердогана – це політична гра, яка виглядає масштабно та красиво.

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Ердоган постійно принижує путіна

Як наголошує Шейтельман, Ердоган інколи приїздить до путіна та все розповідає, як вони будуть разом торгувати. А потім їде до Києва і постійно зазначає, що Крим – це Україна, та передає "Байрактари", бронетранспортери тощо.

Так виходить, що з путіним він лише щось обговорює, а реальну допомогу надає Україні. А нещодавня заява про газ – прекрасний тролінг путіна.

Чому б таке не заявити Європі, коли йому це вигідно. І ще й він лишній раз потролив путіна, мовляв, що ти молодець, ми на тобі заробимо, а Крим досі Україна. Він принижує путіна кожною такою заявою. Типу дивись, а ти там нікуди не дінешся від мене, я твій газ отримаю, –

зазначив Шейтельман.

Політтехнолог вважає, якщо в Ердогана є можливість продавати російський газ, то він буде його реалізовувати в Європу. Він переконаний, що Туреччина закуповує його не за теперішніми цінами по 2 – 3 тисячі доларів, а за значно нижчими. Адже на сьогодні так ніхто й не знає, який саме контракт в Туреччини з росією.

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Нагадаємо, 23 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган брав участь у саміті Кримської платформи. Там він заявив, що захоплення та окупація Криму є незаконною, а сам півострів "має повернутися до складу України, невід'ємною частиною якої він є". Це принципова позиція як з правових поглядів, так і з моральних.