В ефірі 24 каналу проректор УКУ та експерт з міжнародних питань Дмитро Шеренговський прокоментував, що антизахідна позиція – не новинка для Туреччини. Ердоган вже не вперше висловлюється й підтримую таку риторику.

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Експерт зазначив, що при цьому є дивною заява турецького президента, назвавши зброю – брухтом.

Скоріш за все, це турецька бравада. Ердоган таким чином намагається поставити свою позицію. Це спілкування зі своїм виборцем,

– зазначив Дмитро Шеренговський.

Він пояснив, що намагається показати Ердоган:

"Ми такі сильні, ми такі потужні, ми одні знаємо, як правильно вибудовувати цей дискурс".

"Ми не приєднуємося до Заходу, ми маємо та гнемо свою лінію. Але ця лінія дає певні плюси турецькому суспільству".

"Не варто оцінювати, що Західна зброя є якимось "брухтом" – абсолютно ні. Ердоган це й сам прекрасно розуміє. Це не заважає йому будувати свій образ, як примирювальника. Але будувати його виключно на антизахідній риториці, яку тривалий час Туреччина проводить.", – додав Шеренговський.

Політика Туреччина

Експерт пояснив, що Туреччина останні десятиліття шукала свій шлях. Навіть кандидатство в ЄС – це дуже символічний крок, який насправді нікому непотрібний.

Туреччина хоче бути достатньо активним політичним гравцем у своєму регіоні. Для турків це важливо, що "ми можемо навʼязувати свій порядок денний",

– пояснив Шеренговський.

"З іншого боку є довга традиція, яка є не тільки в Ердогана, а в багатьох авторитарних лідерів, – якщо немає чим надихати свою націю у внутрішній політиці, то завжди згадується зовнішня", – додав експерт.

За його словами, в Туреччини є великі економічні проблеми – йде величезна інфляція, яка триває вже не один рік. Хоч Туреччина входить у 20 найбільших економік світу, але на якість життя турків, особливо невеликих міст, це практично ніяк не впливає. Саме тому Ердоган витягує оцю тезу про те, що дивіться зате нас всі поважають.

Дивіться повне відео щодо політики Ердогана:

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