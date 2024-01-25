Эрдоган официально одобрил протокол вступления Швеции в НАТО

Швеция на шаг ближе к вступлению в НАТО. 25 января президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил протокол вступления страны в Альянс.

Известно, что протокол о вступлении Швеции в НАТО, который утвердил Реджеп Тайип Эрдоган, опубликовали в "Официальном вестнике". Следовательно, осталась последняя страна, которая должна поддержать движение Швеции в Альянс.

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Подписи Эрдогана предшествовали дебаты

Обратим внимание, что 23 января в парламенте Турции в течение нескольких часов шли дебаты. После их завершения парламентарии таки одобрили ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Важно понимать, что Швеция в течение полутора лет ожидала на то, что все страны-члены НАТО одобрят ее заявку. Собственно, только таким образом можно стать частью Альянса.

И лишь в октябре 2023 года Реджеп Эрдоган направил в парламент протокол о ратификации. Впрочем, в течение нескольких месяцев он лежал без всякого движения. А все потому, что в Анкаре требовали прогресса в вопросе передачи ей американских многофункциональных истребителей F-16.

Собственно, в среду, 24 января 2024 года, президент США Джо Байден призвал законодателей Конгресса одобрить продажу F-16 для Турции. Сделал он это на следующий день после того, как турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО.

Осталось решение Венгрии