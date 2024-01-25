Эрдоган официально одобрил протокол вступления Швеции в НАТО
Источник:Haber Global
Швеция на шаг ближе к вступлению в НАТО. 25 января президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил протокол вступления страны в Альянс.
Известно, что протокол о вступлении Швеции в НАТО, который утвердил Реджеп Тайип Эрдоган, опубликовали в "Официальном вестнике". Следовательно, осталась последняя страна, которая должна поддержать движение Швеции в Альянс.
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Подписи Эрдогана предшествовали дебаты
Обратим внимание, что 23 января в парламенте Турции в течение нескольких часов шли дебаты. После их завершения парламентарии таки одобрили ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.
Важно понимать, что Швеция в течение полутора лет ожидала на то, что все страны-члены НАТО одобрят ее заявку. Собственно, только таким образом можно стать частью Альянса.
И лишь в октябре 2023 года Реджеп Эрдоган направил в парламент протокол о ратификации. Впрочем, в течение нескольких месяцев он лежал без всякого движения. А все потому, что в Анкаре требовали прогресса в вопросе передачи ей американских многофункциональных истребителей F-16.
Собственно, в среду, 24 января 2024 года, президент США Джо Байден призвал законодателей Конгресса одобрить продажу F-16 для Турции. Сделал он это на следующий день после того, как турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО.
Осталось решение Венгрии
- Обратим внимание, что последняя страна, от которой Швеция ожидает одобрения, – Венгрия. Собственно, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сделал предложение коллеге из Венгрии Виктору Орбану. Он стремится, чтобы политики встретились на следующей неделе в Швеции, чтобы обсудить вступление в НАТО, а также другие двусторонние вопросы.
- Кристерссон в письме заявил, что также примет приглашение, которое получил в начале этой недели. Его звали в Будапешт "в удобное для обоих время". Собственно, соответствующее предложение сделал Орбан 23 января.
- Если Венгрия таки одобрит протокол о ратификации, то Швеция станет 32 страной-членом НАТО. Напомним, что Финляндия стала частью Альянса еще в апреле 2023 года.
- Заметим, что вступление Швеции в НАТО усилит Альянс и улучшит способность защищать восточный фланг. Также напомним, что Швеция и Финляндия не спешили со вступлением до тех пор, пока Россия не напала на Украину 24 февраля 2022 года.