Худшее наводнение, – глава МВД Турции

В зданиях, которые разрушило наводнение, продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели ищут в воде и между завалами людей.

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Это худшее наводнение, которое я когда-либо видел. Мы можем сказать, что бедствия в 5 раз больше, чем было в Дерели,

– сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Президент страны Реджеп Эрдоган отправится в пострадавший город Бозкурт. Там он осмотрит последствия непогоды и встретится с местными жителями.

Коротко о непогоде в стране

10 августа сильные дожди затопили черноморское побережье страны. От наводнения пострадали жилые дома, предприятия, мосты и дороги. 8-этажный дом обвалился и упал.

В эпицентре разрушительной стихии оказались 4 провинции: Синоп, Бартин, Карабюк и Кастамону.

Часть дороги, соединяющей провинцию Кастамону с городом Карабюк, рухнула. Это произошло, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке.

Обратите внимание! Перед тем в стране царили масштабные лесные пожары. На помощь Турции отправлялись украинские спасатели. 10 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания.