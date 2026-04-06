Самая большая интрига, – политолог объяснил, почему Эрдоган помог Зеленскому с визитом в Сирию

Турция пытается сформировать сеть неформальных партнерских отношений для усиления своего регионального влияния и вытеснения российского влияния с Ближнего Востока и Южного Кавказа. В то же время Украина должна закрепиться в этом регионе с системной дипломатической работой.

Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что расширив круг партнеров, Украина усиливает свой международный статус.

Почему Турция активно помогает Украине?

Важно! Для Украины сотрудничество с Сирией может быть выгодным, поскольку эта страна рассматривается как потенциальный партнер в сфере военно-технического взаимодействия с Киевом. В частности, стороны могут быть заинтересованы в обмене опытом в сфере безопасности. Кроме того, Сирия может выступать перспективным рынком для украинского зерна и другой аграрной продукции.

"Это, возможно, самая большая интрига. Я думаю, что, во-первых, Эрдогану не нравится российское военное присутствие в Сирии. Турция имеет уникальный статус – она стратегический партнер Украины и России, этого нет ни у одной другой страны мира. Азербайджан имел подобную позицию, но его отношения с Россией ухудшились", – объяснил Фесенко.

Азербайджан, опираясь на турецкую поддержку, достойно ответил России и защитил свои интересы. Турция последовательно, но незаметно вытесняет российское влияние с Южного Кавказа и центральной Азии, усиливая собственную позицию в регионах, где ранее доминировали Россия и Китай.

Эрдоган укрепляет отношения с Украиной и усиливает свой статус как регионального лидера. Он играет в игру, реализовывая не только тактические, но и стратегические интересы. Украина должна закрепиться в этом регионе с помощью Турции, но не ситуативно – не только Зеленский и Умеров должны там работать,

– подчеркнул политолог.

Этот регион должен стать одним из приоритетных для украинской стороны. Хотя концентрация на отношениях с США и ЕС была правильной, Украина должна расширить круг партнеров и интересов, что соответствует ее новому международному статусу.

