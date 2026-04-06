Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що розширивши коло партнерів, Україна посилює свій міжнародний статус.

Дивіться також: Без участі США: яку роль у перемовинах між Україною та Росією може зіграти Туреччина

Чому Туреччина активно допомагає Україні?

Важливо! Для України співпраця з Сирією може бути вигідною, оскільки ця країна розглядається як потенційний партнер у сфері військово-технічної взаємодії з Києвом. Зокрема, сторони можуть бути зацікавлені в обміні досвідом у сфері безпеки. Крім того, Сирія може виступати перспективним ринком для українського зерна та іншої аграрної продукції.

"Це, можливо, найбільша інтрига. Я думаю, що, по-перше, Ердогану не подобається російська військова присутність в Сирії. Туреччина має унікальний статус – вона стратегічний партнер України та Росії, цього немає в жодної іншої країни світу. Азербайджан мав подібну позицію, але його стосунки з Росією погіршилися", – пояснив Фесенко.

Азербайджан, спираючись на турецьку підтримку, гідно відповів Росії й захистив свої інтереси. Туреччина послідовно, але непомітно витісняє російський вплив з Південного Кавказу та центральної Азії, посилюючи власну позицію в регіонах, де раніше домінували Росія й Китай.

Ердоган зміцнює стосунки з Україною й посилює свій статус як регіонального лідера. Він грає в гру, реалізовуючи не тільки тактичні, а й стратегічні інтереси. Україна повинна закріпитися в цьому регіоні за допомогою Туреччини, але не ситуативно – не лише Зеленський та Умєров мають там працювати,

– наголосив політолог.

Цей регіон має стати одним з пріоритетних для української сторони. Хоча концентрація на стосунках з США та ЄС була правильною, Україна має розширити коло партнерів та інтересів, що відповідає її новому міжнародному статусу.

Що ще відомо про закордонні візити Зеленського?