В один день с путиным: Эрдоган позвонил и Зеленскому по поводу коридоров для зерна

Турция принялась помогать Украине экспортировать зерно. Эрдоган хочет организовать безопасные коридоры в Черном море.

российские оккупанты продолжают грабить украинское зерно и надеяться на продовольственный кризис. С целью предотвращения поставок украинского зерна на глобальный рынок они блокируют Черное море.

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Разговор Эрдогана с Зеленским

Как известно, президент Турции Реджеп Эрдоган имел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Турецкий лидер отметил необходимость обеспечить вывоз украинского зерна через Черное море, а также призвал путина прекратить любые военные действия.

Как сообщили в администрации Эрдогана, после этого он позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили войну и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Эрдоган заверил Зеленского, что больше всего стремится к миру в Украине и готов приобщиться к любому процессу, который будет этому способствовать. Также он сказал, что работа над планом ООН по поставкам украинского зерна на глобальный рынок продолжается.

Сообщение Зеленского

Глава государства в своем твиттере также рассказал об успешном разговоре с Эрдоганом. Он коротко подытожил разговор.

Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии россии. Ценим поддержку Турции. Обсудили важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна. Также должны предотвращать вывоз россией нашего зерна из временно оккупированных территорий,

– написал Зеленский.

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