Эрдоган в очередной раз осудил действия Израиля в Секторе Газа и подчеркнул. Более того, президент Турции заявил, что западные страны, поддерживающие Нетаньяху, являются "соучастниками военных преступлений".

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Эрдоган сравнил израильского премьера с Гитлером

Президент Турции с начала израильской операции в Газе критикует Нетаньяху. В настоящее время антиизраильская риторика Эрдогана стала более резкой. В этот раз он сравнил премьера Израиля с немецким диктатором Адольфом Гитлером. По его словам, Нетаньяху якобы ничем от него не отличается.

Раньше они плохо говорили о Гитлере. Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет,

– заявил Эрдоган.

Кроме того, президент Турции заявил, что Нетаньяху "богаче Гитлера". Свою резкую риторику он продолжил тем, что Израиль поддерживают страны Запада и США, а "более 20 тысяч жителей Газы убиты".

Эрдоган также добавил, что Турция будет приветствовать академиков и ученых, подвергающихся преследованиям за свои взгляды на войну в Газе.

Впрочем, несмотря на столь резкую антиизраильскую риторику, Турция поддерживает с Израилем торговые связи. Это вызывает отрицательную реакцию со стороны оппозиционных партий и Ирана.

Как отреагировал на критику Нетаньяху

Премьер-министр Израиля довольно сдержанно отреагировал на очередные выпады Эрдогана. Так, Нетаньяху заявил, что Эрдоган – "последний человек, который может проповедовать мораль".

Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, являющийся мировым рекордсменом по заключению журналистов, которые выступают против его правления, является последним человеком, который может проповедовать нам мораль,

– ответил Нетаньяху.

Эрдоган обвинил Запад в "крестоносном империализме"

Президент Турции не впервые открыто критикует Израиль и оказывающие поддержку западные страны. В частности, в конце ноября Эрдоган обвинил Запад в "крестоносном империализме" и игнорировании "геноцида палестинцев".

Посмотрите весь западный мир, империалистическая структура крестоносцев – вместе. Они не отличаются друг от друга. К сожалению, мы видели это во время моего визита (в Берлин – 24 Канал) минувшей ночью,

– заявил Эрдоган.

Более того, тогда президент Турции также заявил, что будет обращаться в международные институции, чтобы привлечь Израиль к ответственности за совершенные "военные преступления" в Секторе Газа.