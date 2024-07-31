Кроме того, Эрдоган неоднократно поддерживал действия ХАМАС. Израильский военный обозреватель Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом объяснил, что стоит за симпатией лидера Турции к ХАМАС и нелюбовью к Израилю.

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Почему ХАМАС симпатизирует Эрдогану

Эрдоган – исламист, хотя многие об этом забывают. Он руководит и возглавляет исламистскую "Партию справедливости и развития", которая корнями тянется к движению "Братьев-мусульман". У них есть немало филиалов и разновидностей, но объединяет их особая "любовь" к Израилю. Эта особая "любовь" к Израилю у Эрдогана имеет идеологический и религиозный характер,

– отметил Давид Шарп.

"Братья-мусульмане"

Арабская суннитско-исламская радикальная религиозно-политическая ассоциация. Возникла 1928 из небольшой группы, которую в году создал Гасан аль-Банна в Исмаилии. С момента своего основания в 1928 году исламистская ассоциация "Братья-мусульмане" развилась в мощную региональную сеть, в которую входили политические, общественные и военные подразделения во многих странах арабского мира.

Ненависть к Израилю у Реджепа Эрдогана гораздо больше, чем у многих правителей арабских стран, которые исходят только из своей выгоды. Эрдоган же – идеолог, к тому же довольно эмоциональный.

"Интересно, что одной из ветвей "Братьев-мусульман" является движение ХАМАС – то самое, с которым сейчас воюет Израиль в Секторе Газа. Именно из-за этого идеологического родства, у Эрдогана есть особая симпатия к ХАМАСу. Он не только не считает их террористами, но и считает их обычным национально-освободительным движением, что является почти прямой цитатой", – отметил Шарп.

Действительно, незадолго после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, Реджеп Эрдоган довольно остро очертил свое отношение к палестино-израильской войне. По его словам, ХАМАС является освободительным движением, которое борется за свою независимость.

"Эрдоган принимает ХАМАС на своей территории, более того террористы ХАМАС планируют теракты с территории Турции в Израиле. Это доказанные факты. Соответственно отношение Эрдогана к Израилю является негативным", – объяснил военный обозреватель.

Реально ли исключить Турцию из НАТО

Добавим также, что на днях Эрдоган заявил, что Турция может "войти в Израиль, как в Ливию и Нагорный Карабах". Из-за таких угроз Израиль требует исключить Турцию из НАТО.

Большого значения заявлению израильского МИДа придавать не стоит. Этот призыв является скорее формальным декларативным действием. Израиль не может решить, кто есть и кто будет членом НАТО. Даже любой член НАТО не может решать, кого исключить из Альянса. В целом механизм исключения из НАТО очень непонятен,

– подчеркнул Шарп.

Хотя стоит отметить, что и без Израиля немало стран и отдельных должностных лиц считают Турцию лишней в Североатлантическом Альянсе.

"Сегодня НАТО вполне может обойтись без Турции, она чужая с культурной, цивилизационной и политической точки зрения. Но не эрдогановская Турция может выглядеть несколько иначе. Это очевидно для многих на Западе. Он в свое время с впечатляющими нападками обращался к западным лидерам, в частности ведущих; делал очень громкие и недипломатические заявления", – объяснил военный обозреватель.

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