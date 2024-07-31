Крім того, Ердоган неодноразово підтримував дії ХАМАС. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп у розмові з 24 Каналом пояснив, що стоїть за симпатією лідера Туреччини до ХАМАС та нелюбов'ю до Ізраїля.

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Чому ХАМАС симпатизує Ердогану

Ердоган – ісламіст, хоч багато хто про це забуває. Він керує та очолює ісламістську "Партію справедливості та розвитку", яка корінням тягнеться до руху "Братів-мусульман". У них є чимало філій та різновидів, але об'єднує їх особлива "любов" до Ізраїлю. Ця особлива "любов" до Ізраїлю в Ердогана має ідеологічний та релігійний характер,

– наголосив Давид Шарп.

"Брати-мусульмани"

Арабська сунітсько-ісламська радикальна релігійно-політична асоціація. Виникла 1928 з невеликої групи, яку року створив Гасан аль-Банна в Ісмаїлії. З моменту свого заснування у 1928 році ісламістська асоціація "Брати-мусульмани" розвилась у потужну регіональну мережу, до якої входили політичні, громадські та військові підрозділи у багатьох країнах арабського світу.

Ненависть до Ізраїлю в Реджепа Ердогана набагато більша, ніж у багатьох правителів арабських країн, які виходять лише зі своєї вигоди. Ердоган же – ідеолог, до того ж доволі емоційний.

"Цікаво, що однією з гілок "Братів-мусульман" є рух ХАМАС – той самий, з яким зараз воює Ізраїль у Секторі Гази. Саме через оцю ідеологічну спорідненість, в Ердогана є особлива симпатія до ХАМАСу. Він не лише не вважає їх терористами, але й вважає їх звичайним національно-визвольним рухом, що є майже прямою цитатою", – наголосив Шарп.

Справді, незадовго після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, Реджеп Ердоган доволі гостро окреслив своє ставлення до палестинсько-ізраїльської війни. За його словами, ХАМАС є визвольним рухом, який бореться за свою незалежність.

"Ердоган приймає ХАМАС на своїй території, ба більше терористи ХАМАС планують теракти з території Туреччини в Ізраїлі. Це доведені факти. Відповідно ставлення Ердогана до Ізраїлю є негативним", – пояснив військовий оглядач.

Чи реально виключити Туреччину з НАТО

Додамо також, що днями Ердоган заявив, що Туреччина може "увійти в Ізраїль, як в Лівію та Нагірний Карабах". Через такі погрози Ізраїль вимагає виключити Туреччину з НАТО.

Великого значення заяві ізраїльського МЗС надавати не варто. Цей заклик є радше формальною декларативною дією. Ізраїль не може вирішити, хто є і хто буде членом НАТО. Навіть будь-який член НАТО не може вирішувати, кого виключити з Альянсу. Загалом механізм виключення з НАТО дуже незрозумілий,

– наголосив Шарп.

Хоч варто відзначити, що і без Ізраїля чимало країн та окремих посадовців вважають Туреччину зайвою в Північноатлантичному Альянсі.

"Сьогодні НАТО цілком може обійтися без Туреччини, вона чужа з культурної, цивілізаційної та політичної точки зору. Але не ердоганівська Туреччина може виглядати дещо інакше. Це очевидно для багатьох на Заході. Він свого часу з вражаючими нападками звертався до західних лідерів, зокрема провідних; робив дуже гучні та недипломатичні заяви", – пояснив військовий оглядач.

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