У Ізраїлі президента Туреччини порівняли із Саддамом Хусейном. У відповідь у МЗС Туреччини країни порівняло прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з Адольфом Гітлером.

Дивіться також Росія вперше вивела у Чорне море одразу 3 підводні човни: є загроза ракетних ударів

Людство буде на боці палестинців

У відомстві написали, що так само, як закінчився геноцид Гітлера, закінчиться і геноцид Нетаньяху.

Так само, як нацисти, які влаштували геноцид, були притягнуті до відповідальності, дадуть відповідь і ті, хто намагався знищити палестинців. Людство буде на боці палестинців. Ви не знищите палестинців,

– мовиться у заяві.

Суперечка почалась після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина може "увійти" до Ізраїлю. Він сказав це на тлі чуток про вторгнення Ізраїлю до Лівану.

Крім цього, Ердоган також висловлювався і щодо війни в Україні. За його словами, вона вигідна "західним військовим баронам". Він зазначив, що Захід нібито робить усе, щоб війна в Україні не припинялась.