Очільник МЗС Ізраїлю Ісраель Кац спророкував турецькому лідеру долю іракського диктатора.
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Ердогана порівняли з Хусейном
На сторінці у соцмережі "Х" Кац опублікував фото президента Туреччини та диктатора Іраку, зробивши красномовний підпис.
Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося,
– йдеться у повідомленні.
До слова, 27 липня "Хезболла" здійснила ракетний обстріл Ізраїлю. Снаряд влучив по футбольному полю, загинули 12 дітей.
У Тель-Авіві пообіцяли помститися. Тим часом у США висловили стурбованість через можливе переростання конфлікту у повномасштабну війну між Ізраїлем та Ліваном.
Раніше ЦАХАЛ повідомив про удар по школі в Газі, яку нібито бойовики використовували як військову базу. Водночас розслідувачі стверджують, що жертвами атаки стали цивільні. Понад 30 людей загинуло.