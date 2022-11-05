Журналисты пишут, что это помогло сохранить экспорт украинского зерна. Из-за увеличения влияния Эрдоган также расширяет возможности Турции.

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Поддержка Турции для Украины

Самый известный турецкий производитель оружия Baykar начал строительство нового завода в последние месяцы. Это удвоит мощности Турции по производству вооруженных беспилотников.

Кроме того, в октябре Анкара передала новый корвет ВМС Украины, а также поставила бронежилет для президента Владимира Зеленского. Кроме того, были и бронежилеты и военная техника для украинских сил.

Роль Эрдогана в зерновом соглашении

Когда Путин пригрозил сорвать соглашение по экспорту зерна через Черное море, Эрдоган вмешался. Напомним, что Турция вела переговоры с российской стороной. Таким образом, президент укрепляет репутацию государства, как важного регионального игрока.

Впрочем, журналисты заметили ключевой элемент: готовность Эрдогана допустить поступление российских денег в страну после того, как западные санкции отрезали Россию от большей части мировой экономики. То есть, Турция пытается якобы держать нейтралитет.

Обратите внимание! Сам Эрдоган не раз заявлял, что готов быть посредником в переговорах Украины и России. Например, еще раз он заявлял об этом 30 сентября – после разговора с российским диктатором.

Какая выгода для Турции

Издание отмечает, что война в Украине позволила Турции развивать свою оборонную промышленность. Эрдоган не скрывает своих глобальных амбиций.

Турецкие беспилотники продают в 24 страны мира, укрепляя дипломатическое влияние Центральной Азии.

Кроме того, Анкара углубляет отношения с рядом ближневосточных государств.

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