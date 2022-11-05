Журналісти пишуть, що це допомогло зберегти експорт українського зерна. Через збільшення впливу Ердоган також розширює можливості Туреччини.
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Підтримка Туреччини для України
Найвідоміший турецький виробник зброї Baykar розпочав будівництво нового заводу протягом останніх місяців. Це подвоїть потужності Туреччини з виробництва озброєних безпілотників.
Крім того, у жовтні Анкара передала новий корвет ВМС України, а також поставила бронежилет для президента Володимира Зеленського. Крім того, були й бронежилети та військова техніка для українських сил.
Роль Ердогана у зерновій угоді
Коли Путін пригрозив зірвати угоду щодо експорту зерна через Чорне море, Ердоган втрутився. Нагадаємо, що Туреччина вела перемовини з російською стороною. Таким чином президент зміцнює репутацію держави, як важливого регіонального гравця.
Втім, журналісти помітили ключовий елемент: готовність Ердогана допустити надходження російських грошей до країни після того, як західні санкції відрізали Росію від більшої частини світової економіки. Тобто Туреччина намагається нібито тримати нейтралітет.
Яка вигода для Туреччини
- Видання зазначає, що війна в Україні дала Туреччині можливість розвивати свою оборонну промисловість. Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій.
- Турецькі безпілотники продають у 24 країни світу, зміцнюючи дипломатичний вплив у Центральній Азії.
- Крім того, Анкара поглиблює відносини з низкою близькосхідних держав.
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