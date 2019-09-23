Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции

Несмотря на то, что до президентских выборов в Турции еще далеко, может так случиться, что Реджеп Тайип Эрдоган, который правит страной уже долгих 17 лет, не досидит в своем кресле до завершения официальной каденции.

Среди населения растет недовольство им, а новые, мощные соперники появляются как в рядах оппозиционеров, так и внутри его собственной партии.

Новый мэр Стамбула давит на него, бывшие соратники отвернулись от него: Эрдоган вынужден опасаться за свою власть.

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Как это произошло?

17 лет подряд Реджеп Эрдоган правит Турцией. Он победил на многочисленных выборах, и много турок еще и до сих пор не устают благодарить его за то, что он смог создать в стране лучшие условия для жизни. Но успехи президента опираются не только на экономически "жирные" годы – на самом деле, если вспомнить страшные кризисы турецкой лиры и турецкой экономики в целом, то вряд ли можно так уж уверенно заявлять, что Эрдоган оздоровил турецкую экономику. Его успех – это еще признак слабости и раздробленности турецкой оппозиции. Она в течение всех этих лет была настолько распылена, что долгое время не могла считаться серьезным противником. И как раз сейчас эта ситуация меняется просто на глазах: к большому сожалению для турецкого президента, именно во времена падения его рейтинга один за одним появляются новые политические противники. Один сидит теперь в мэрском кресле крупнейшей турецкой метрополии, Стамбула, второй – в столице, Анкаре, а третий – в тюрьме. Они действительно могут изменить политический курс Турции и, по крайней мере, "подвинуть" абсолютную власть Эрдогана.

Сильнее всего новый политический климат ощущается, конечно, на Босфоре. С момента своего избрания на пост мэра Стамбула 49-летний Экрем Имамоглу не прекращает удивлять многих турок. "Новое лицо" из левоцентристской партии CHP победил своего соперника из правящей партии Эрдогана AKP с преимуществом лишь в 20 тысяч голосов. Когда Эрдоган собственным решением просто взял и аннулировал результаты этих выборов – Имамоглу в июне снова выдвинул свою кандидатуру и победил теперь уже с перевесом в 800 тысяч голосов. С тех пор он демонстрирует довольно необычную для турецких избирателей политику: вместо того, чтобы ругать на камеру своих противников из АКР, Имамоглу использует "мягкую силу" и нарабатывает образ "крепкого администратора".



Экрем Имамоглу / Фото Haber

Имамоглу провозгласил, что намерен направить больше денег в развитие транспортной инфраструктуры и социальные программы миллионной метрополии, которую возглавил. И в то же время, к большому отчаянию турецкого правительства, "обрубив", как он заявил, "ненужные расходы" – скажем, своим первым мэрским распоряжением он прекратил финансирование сразу нескольких фондов, близких к АКР, которые годами подряд получали деньги со стамбульской кассы. Интересно, что некоторые из этих фондов возглавлялись... детьми Эрдогана.

Мэр Стамбула и "вау-эффект"

Последний удар Имамоглу по АКР оказался особенно ярким в медийном плане: две недели назад он приказал собрать на юге Стамбула (в европейской его части) на большом поле 730 автомобилей, которые принадлежат многочисленным городским государственным "конторам". Ежегодно на их содержание город тратит 50 миллионов лир (это примерно 9 миллионов долларов США). Эта выставка должна была продемонстрировать стамбульцам, насколько "щедрым" к чиновникам был предшественник Имамоглу. Сам новый мэр заявил, что до сих пор не понял, за каким дьяволом надо было содержать такой огромный автопарк. В любом случае, он публично разорвал соглашения на содержание этих автомобилей.

Оппозиционные газеты Sözcü, Cumhuriyet и BirGün обнародовали их фотографии и расхвалили нового мэра до небес. Представители же правящей партии обвинили его в том, что на своей должности он занимается дешевыми шоу вместо работы. Для Эрдогана новая популярность Имамоглу – вещь крайне неприятная, особенно сейчас, когда турки стали очень остро реагировать на тему транжирства денег. Они имеют на это хорошие основания: в течение прошлого года турецкая лира сильно подешевела. Уровень инфляции превысил 20 процентов. В июле этого года она "похудела" еще на 16%. Вызванная этим паника сейчас немного улеглась, но курс лиры к доллару США и других твердых валют все еще остается очень слабым. Поскольку Турция очень зависит от товарного импорта, многие продукты намного подорожали. Это почувствовали на себе не только крупные турецкие фирмы, но и представители среднего класса – такие, как крестьяне и владельцы ремонтных мастерских, которым приходится тратить гораздо больше денег на удобрения и инструменты.

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"Если тебя ночью посадят…"

Кризис негативно отразился на турецком президенте. По данным института социологических исследований MetroPOLL, его популярность снизилась за год (с июля 2018 года) на 10%. Если год назад поддерживали Эрдогана 53,1% избирателей, то в августе-2019 его сторонников насчитывалось лишь 44%, с тенденцией к дальнейшему снижению. Все больше ощущение несправедливости распределения в стране и экономический кризис – эти две причины видят наблюдатели не только в падении популярности Эрдогана, но и в росте популярности Имамоглу. А последний много делает для того, чтобы сплотить за собой разочарованных Эрдоганом турок. Старые лозунги Эрдогана, которыми он обычно провозглашал своих противников "террористами", больше не помогают, избиратели к ним просто не прислушиваются.

Впрочем, Имамоглу еще и потому стал недосягаемым для президента, что он никогда и никого не атакует и не критикует напрямую. В своих выступлениях он вообще не упоминает имя турецкого президента. Перед камерами он выступает просто, как нормальный, обычный, возможно даже скучный мэр крупного города. Его преимущество: его политику видят во всей стране. Кто включает телевизор в 1800 километрах восточнее Стамбула – все равно видит Стамбул. Город является своеобразной кулисой для многочисленных серий и остается фокусом интереса для новостных выпусков. Картинку завершают оппозиционные СМИ, которые расхваливают Имамоглу до небес.



Самый большой город Турции Стамбул / Фото з відкритих джерел

На самом деле, в этом есть свои риски. Когда в августе министр внутренних дел Турции выкинул из кабинетов сразу трех мэров, которые относятся к прокурдской партии HDP и заменил их на людей из АКР, Имамоглу решил проявить солидарность с "мэрами-диссидентами" и посетил одного из них. При этом партию HDP обвиняют в сотрудничестве с запрещенной в Турции террористической организацией "Курдская рабочая партия" (PKK). Реакция Эрдогана была просто-таки запрограммированной: он назвал Имамоглу террористом. Но в то же время эта проявленная солидарность укрепила связь между двумя оппозиционными партиями, чеканя их союз против Эрдогана. На президентских выборах голоса курдов могут стать решающими.

Имамоглу – любимец населения. На машинах такси в Стамбуле можно увидеть его портрет с надписью "Гордость народа". В Интернете и по телевидению крутится ролик с рэпом, посвященным Имамоглу: 18 турецких рэперов и певцов 15 минут подряд под музыку подвергают сокрушительной критике турецкую юстицию, провластные СМИ и исламистскую направленность Эрдогана, выставляя при этом Имамоглу как полную противоположность президенту.

Если тебя ночью за просто так посадят – ты не найдешь журналиста, который об этом расскажет. Всех уже посадили,

– поется в клипе. На YouTube это видео собрало уже 26 миллионов просмотров.

Больше соперников для Эрдогана?

В то же время Эрдогану грозит конкуренция из рядов собственной партии. Бывший турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу на прошлой неделе заявил, что выходит из рядов правящей партии АКР. "Я считаю это исторической ответственностью и необходимостью развития нового политического движения", – заявил он. Долгое время Давутоглу был правой рукой Эрдогана, но в 2016 году из-за разногласий в политических взглядах Эрдоган просто выбросил его из политики. Давутоглу стал одним из самых активных "внутренних" критиков АКР и требует возврата к правовому государству. Он также выступал против аннулирования первой победы Имамоглу и против увольнения курдских мэров.



Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу / Фото из открытых источников

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Так же покинул ряды АКР и Али Бабакан, бывший министр экономики. Он тоже провозгласил о создании новой партии. Действия этих двух политиков являются прямым вызовом президенту Эрдогану, потому что оба рассчитывают на разочарованных избирателей АКР, которые бы хотели присоединиться к либерально-консервативному направлению без автократических упреков действующего главы государства. Прежде всего, Давутоглу представит себя как альтернативного кандидата для религиозных турок. Похожие амбиции проявляет даже бывший президент Абдулла Гюль – один из "отцов-основателей" АКР, который вообще-то ушел из политики еще в 2014 году. Бабакан, Гюль и Давутоглу пользуются среди религиозно-консервативных избирателей большим уважением, и все трое дистанцировались от "жесткой линии" Эрдогана. Кажется, что слабость Эрдогана чувствуют уже все – поэтому и спешат урвать от него кусок побольше...



Бывший министр экономики Али Бабакан/ Фото newsbeast.gr

Социологи считают, что эти трое могут "оторвать" от президента около 10% избирателей. Это кажется небольшим количеством, но этого может хватить, чтобы победить Эрдогана, если Давутоглу и Бабакан объединятся с другими оппозиционерами. CHP, HDP и национально-консервативная Iyi Parti могут вместе собрать более 50% голосов.

Без приговора в тюрьме

Пока непонятно, каким образом решит турецкая юстиция судьбу Селахаттина Демирташа, неофициального руководителя прокурдской Партии HDP. Сразу после неудачной попытки путча 2016 года он был арестован, несмотря на то, что сама попытка путча была приписана так называемому "движению Гюлена", а не курдам. Демирташа обвинили в пропаганде террора, и в 2018 году он был заключен почти на 5 лет. Против него ведется еще одно, гораздо большее дело: по обвинению в сотрудничестве с "Курдской рабочей партией". Приговор по этому делу еще не был вынесен, более того – суд в Анкаре решил, что Демирташа не следует держать в следственной тюрьме. Его последователи надеются на оправдательный приговор, его дело параллельно рассматривается Европейским судом по правам человека, но по приказу Эрдогана его все еще держат за решеткой, как особо опасного террориста... Если приговор будет оправдательным или даже просто условным – Демирташ может выйти на свободу со славой "пострадавшего от рук диктатора диссидента" и тогда все курды, которые только есть в Турции, сплотятся вокруг него.



Селахаттин Демирташ / Фото з відкритих джерел

Следующие регулярные выборы должны состояться в Турции только в 2023 году, но внутриполитическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем и с каждым месяцем. Есть еще один интересный момент: все окрепшие и "зубастые" оппоненты Эрдогана обвиняют его в том, что он со своим "новым курсом" завел страну в экономический кризис, причем причины находят как во внутренней, так и во внешней политике. Главные внешнеполитические обвинения против президента: "побил горшки" с Америкой, до ярости разозлил Европу постоянным шантажом и угрозами "выпустить на европейцев сирийских беженцев", да еще и подружился с Путиным, купив у него противоракетные комплексы С-300 в пику партнерам по НАТО.

Последние два обвинения хоть и имеют, на первый взгляд, чисто политические основания, на самом деле тяжело отражаются на турецкой экономике. С одной стороны, европейские туристы не хотят больше посещать турецкие курорты (в некоторых странах МИД даже выдали предупреждение об опасности таких визитов), с другой же – российские туристы "а-ля Тагил" являются очень плохой, дешевой и скандальной заменой богатым европейским отдыхающим. Да и американские спецслужбы стали как-то нехорошо присматриваться к Эрдогану с того момента, как он купил те российские ЗРК и пустил российских военных "экспертов" к натовским оборонным тайнам...

Все это, считают эксперты, вполне может привести если не к новому путчу в Турции, то уж точно – к внеочередным выборам. И результат их может стать для нынешнего президента печальным. Ну, разве что он его снова отменит, как отменил результаты выборов в Стамбуле...

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