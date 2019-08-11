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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Позиция Турции относительно Крыма раздражает Кремль, – международник

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      Россия раздражена Зеленским из-за заявления о Крыме
      Россия раздражена Зеленским из-за заявления о Крыме / Официальный сайт Президента Украины

      Россия с Турцией ведет хитрую политику. То же самое делает Анкара в отношении Москвы. В России очень критично оценили визит президента Зеленского в Турцию.

      Об этом 24 каналу рассказал эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

      Читайте также: Громкие победы будут: Зеленский в Турции намекнул на возвращение Крыма

      По его словам, Москва пытается оттянуть Турцию от НАТО, использовать осложнения, которые возникли у Анкары с ЕС. В частности, отмечает Белоколос, сейчас ЕС проводит вокруг Кипра разведывательные работы относительно полезных ископаемых. И это нервирует Анкару.

      Визит Зеленского в Турцию росСМИ оценили очень критично. В России недовольны, что Турция развивает с Украиной военно-техническое сотрудничество. Конечно, позиция Турции относительно Крыма раздражает Кремль,
      отмечает Олег Белоколос.

      Эксперт замечает: в мире сейчас очень динамичная ситуация, и это надо учитывать Украине. Так же динамично и хитро реагировать на изменения на международной арене. Это один из главных инструментов внешней политики. К примеру, развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, но не забывать об осложненных отношениях Анкары и Вашингтона.

      Какие результаты визита президента Зеленского в Турцию?Первый визит президента Владимира Зеленского в Турцию состоялся 7-8 августа. Украинский лидер встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры Зеленского и Эрдогана продолжались почти 2 часа. Лидеры обсудили войну на Донбассе, оккупацию Крыма и проблему преследования крымских татар, экономическое сотрудничество и сотрудничество в строительстве дорог и аэропортов. Зеленский принял участие в открытии центра крымскотатарской диаспоры, встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем и принял участие в украино-турецком бизнес-форуме.

      Во время совместного брифинга Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе и назвал украинского президента Зеленского другом. Он отметил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконное присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Украинский президент предложил почтить минутой молчания погибших морпехов. Он отметил, что печальные события последних дней показали, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира.

      Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе морпехов:

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Турции Реджеп Эрдоган
      Источник: 24 канал
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