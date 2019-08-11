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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Позиція Туреччини щодо Криму дратує Кремль, – міжнародник

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      Росія роздратована Зеленським через заяву про Крим
      Росія роздратована Зеленським через заяву про Крим / Офіційний сайт Президента України

      Росія з Туреччиною веде хитру політику. Те саме робить Анкара відносно Москви. У Росії дуже критично оцінили візит президента Зеленського до Туреччини.

      Про це 24 каналу розповів експерт "Майдану Закордонних Справ" Олег Белоколос.

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      За його словами, Москва намагається відтягнути Туреччину від НАТО, використати ускладнення, які виникли в Анкари з ЄС. Зокрема, зауважує Белоколос, зараз ЄС проводить навколо Кіпру розвідувальні роботи щодо корисних копалин. І це нервує Анкару.

      Візит Зеленського до Туреччини росЗМІ оцінили дуже критично. У Росії не задоволені, що Туреччина розвиває з Україною військово-технічну співпрацю. Звичайно, позиція Туреччини по Криму дратує Кремль,
      – наголошує Олег Белоколос.

      Експерт зауважує: у світі зараз дуже динамічна ситуація, і це треба враховувати Україні. Так само динамічно і хитро реагувати на зміни на міжнародній арені. Це один із головних інструментів зовнішньої політики. Приміром, розвивати військово-технічну співпрацю із Туреччиною, але на забувати про ускладнені стосунки Анкари і Вашингтону.

      Які результати візиту президента Зеленського до Туреччини? Перший візит президента Володимира Зеленського до Туреччини відбувся 7-8 серпня. Український лідер зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Перемовини Зеленського та Ердогана тривали майже дві години. Лідери обговорили війну на Донбасі, окупацію Криму та проблему переслідування кримських татар, економічне співробітництво та співпрацю у будівництві доріг і аеропортів. Зеленський узяв участь у відкритті центру кримськотатарської діаспори, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм і взяв участь в україно-турецькому бізнес-форумі.

      Під час спільного брифінгу Ердоган висловив співчуття у зв'язку з загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі і назвав українського президента Зеленського другом. Він наголосив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконне приєднання Криму до Росії і підтримує територіальну цілісність України. Український президент запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих морпіхів. Він наголосив, що сумні події останніх днів показали, хто насправді хоче й робить усе для настання миру.

      Зеленський з Ердоганом вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі морпіхів:

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Реджеп Ердоган Новини Туреччини Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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