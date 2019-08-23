Это очень выгодно, – Огрызко об отношениях между Украиной и Турцией

Турция является объективным союзником и партнером Украины. Все то, что идет на пользу украино-турецких отношений, пойдет на пользу украинцам.

Такое мнение в программе "Независимость. Как это было" озвучил министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко.

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"Со всеми соседями, кроме неадекватной России, мы должны иметь нормальные отношения. Ведь альфа и омега любой дипломатии – это мирное окружение своей страны. То есть ты со всеми соседями должен иметь лучшие отношения, какие только возможны", – отметил он.

По его словам, Турция является членом НАТО, поэтому для Украины это также играет важную роль.

Для нас Турция была, есть и будет очень серьезным партнером с точки зрения задекларированных планов вступления Украины в НАТО,

– подчеркнул Огрызко.

Он вспомнил, что визит Владимира Зеленского в Турцию прошел довольно успешно. Договорились, по меньшей мере, о серьезных шагах в военно-техническом сотрудничестве, а это для Украины чрезвычайно важно.

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"Также Турция занимает принципиальную позицию относительно захвата Крыма, а для нас это очень выгодно, потому что она как региональный игрок может также влиять на ситуацию возвращения Крыма Украине", – отметил экс-министр МИД.