Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире

Любая страна должна учитывать происходящие в мире события, окружающих ее соседей. Украинцы знают это хорошо как никто. Сотни лет мы жили в мифической "дружбе народов" с Россией, Польшей, Австрией. От этой дружбы время от времени удавалось отбиться. О международной политике, наших достижениях и просчетах – читайте дальше.

О признании Украины в мире

Украина стала одной из стран-членов и основателей Организации объединенных наций еще в 1945 году. Так было выгодно Советскому Союзу. Фактически же никакой независимости во внешней политике мы тогда, конечно, не имели.

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И даже в начале 90-х, чувствуя, что СССР распадается, коммунистическое руководство стремилось сохранить такое положение вещей. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал: Михаил Горбачев хотел изменить центральную власть так, чтобы ее поддержали. Поэтому 17 марта 1991 года он провозгласил Всесоюзный референдум о сохранении СССР.



Первый украинский президент Леонид Кравчук

Вопрос тогда звучал так: "Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности". Именно этот референдум и стал формальной преградой для признания украинской независимости в мире.

До Всеукраинского референдума 1991 года ни одна страна мира не признавала нас. То, что мы приняли Акт провозглашения независимости Украины, не работало. Нам отвечали, что нельзя референдум Горбачева преодолеть решением Верховной Рады,

– вспомнил Кравчук.

Однако даже после признания Украины независимой особого энтузиазма существование молодой страны у наших западных друзей не вызвало. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко вспомнил, что же тогда украинцам говорили американский президент Джордж Буш-старший и британская премьер Маргарет Тэтчер.

"Лейтмотив был один: будьте с Горбачевым, все хорошо. Никакой независимости, она вам не нужна, а нам тем более. Это если перевести все в понятную форму", – пояснил дипломат.

Как в РФ реагировали на независимость Украины

Еще меньшее восхищение было в России. Даже после распада СССР в Москве вынашивали планы сохранения Союза. СНГ должно было стать основным инструментом для этого.

Ельцин предложил, чтобы все то, что определяет независимость государства, было под общим контролем. На самом деле, московским. Это означало, что армия, безопасность, внешняя политика и финансы – едины. Ельцин решил просто поменять вывеску, чтобы получить то же самое,

– пояснил Огрызко.

Однако даже после провала идеи с СНГ кремлевские лидеры не отказались от попыток оставить Украину в орбите России. Леонид Кравчук вспомнил разговор с первым президентом России Борисом Ельциным на эту тему. Первый президент подчеркнул, что Россия никогда не ставила вопрос о том, чтобы отпустить Украину в свободное плавание.



Борис Ельцин и Леонид Кравчук

Кравчук также рассказал, как когда-то Ельцин спросил его: "Вы действительно верите, что Украина будет идти своим путем и будет ориентирована на европейские ценности?". Тот ответил ему: "Борис Николаевич, мы же подписали документ, где сказано, что каждый народ сам определяет свою внутреннюю и внешнюю политику.

На это Ельцин сказал: "Ну, это там написано, а сколько было у нас общего в истории." И показал проект документа, который представил на утверждение Госдумы. Один из его пунктов был таким: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России",

– добавил Кравчук.

О ядерном разоружении и сотрудничестве с международным сообществом

На Западе нашей независимости не радовались, а на востока ее откровенно ненавидели. Единственное, чего хотели все – чтобы Украина отказалась от ядерного оружия. Владимир Огрызко вспомнил, что ситуация тогда была достаточно сложная. Ведь было давление как со стороны Запада, так и со стороны Москвы.

"Были минимальные компенсации, которые ничего не решали с точки зрения развития украинской безопасности и государственности. Этот первый этап развития украинской дипломатии, хотя и с очевидными минусами, но был успешным. Ведь Украина все же осталась субъектом международного права. Хотя и формально", – считает дипломат.



Украинский дипломат Владимир Огрызко

Однако во многих бывших советских республиках ситуация была куда хуже. В Грузии, Армении, Азербайджане и Молдове уже тогда велись войны, по своей природе они очень похожи на агрессию России против Украины.

Запад смотрел на эти проблемы сквозь пальцы, так как эти маленькие страны не просили о помощи. Украина же, по словам Леонида Кравчука, пыталась поддержать их.

Распоряжением президента Украины в Грузию были направлены вертолеты для вывоза из горных районов людей, которые там уже замерзали. Когда в Азербайджане стало трудно с хлебом, мы приняли решение выделить им муку. Помогали, как могли,

– рассказал он.

Украинским дипломатам уже в те времена было очевидно: для того, чтобы гарантировать безопасность Украины, нам немедленно надо интегрироваться в западные военные, политические и экономические союзы. Сначала стремление Украины в Брюсселе отвергали, однако главными причинами этого были украинская внутренняя политика и нежелание проводить реформы.

"Мы очень часто реальную работу заменяем на лозунг. Собственно, когда наши европейские партнеры видели, что лозунгов больше, чем реальных действий, они соответственно на это и реагировали", – отметил Огрызко.

Давление со стороны РФ: экономические рычаги и работа спецслужб

Если взять под прямой политический контроль Украину не удалось, россияне решили сделать это через экономические рычаги давления. Прежде всего, коррумпировав украинских политиков и чиновников российским газом.

"Вопрос в том, что мы говорим о рынке, но его не делаем. Рынка в Украине не было, нет и неизвестно, сформируют ли его. А Россия мечтала, мечтает и всегда будет мечтать, чтобы его не было", – убежден политик Роман Бессмертный .



Роман Бессмертный

Кроме того, Россия делала все для того, чтобы блокировать интеграцию Украины, российские спецслужбы не гнушались никакими методами. Экс-глава Секретариата Президента Украины Олег Рыбачук заверил, что даже Янукович, когда был премьер-министром, подготовил пошаговый план интеграции Украины в НАТО.

"Украина должна была быть в НАТО и при президенте Кучме. Мне кажется, что ситуация с Гонгадзе – это хорошо спланированная операция, которая, в частности, изолировала Кучму от Запада и остановила интеграционные шаги Украины", – считает он.

Что известно о Георгии Гонгадзе?

Он – общественный деятель, украинский оппозиционный журналист грузинского происхождения, известный своими критическими антивластными выступлениями. Герой Украины. Основатель и первый главный редактор интернет-газеты "Украинская правда".



Убийство Гонгадзе вызвало широкий резонанс в Украине и за ее пределами, особенно после "кассетного скандала", и считается одним из самых громких уголовных дел современной Украины. Согласно самой распространенной версии, к захвату и убийству журналиста причастны высокопоставленные чиновники, приближенные непосредственно к Леониду Кучме, который якобы лично отдавал приказы о похищении Гонгадзе.

Конфликт с РФ относительно украинского острова Тузла

Один из первых конфликтов между Украиной и Россией вспыхнул в 2003 году. Вопрос касался украинского острова Тузла, что в Керченском проливе. Глава Секретариата Президента в 2005-2006 годах Олег Рыбачук отметил, что тогда в Украине несколько дней все говорили о том, что на Тузле назревает конфликт, потому что россияне начали там строить переправу и заходили в территориальные воды Украины.

Они это делали, как моя собака: ты ей говоришь "сидеть", она посидит, потом встанет, притворится, что потягивается и сдвинется так на 20 сантиметров ближе. Россияне примерно так и подтягивались. Кучмы тогда не было в Украине, потому что он улетел на встречу где-то в Бразилию, – сказал он.

И добавил, что Виктор Черномырдин (в то время посол РФ в Украине – 24 канал) показал военные карты еще времен Второй мировой, которыми хотел убедить, что Азов разъединен неправильно.



Президент Украины Леонид Кучма на острове Тузла в 2003 году

"Русские не воспринимали факт, что Украина самостоятельна, со своими границами и территориальными водами. Кучма тогда развернул свой самолет, вернулся и усилил там военное присутствие", – прокомментировал Рыбачук.

О разделе сфер влияния в Европе

Пика ситуация достигла в 2004 году. На президентских выборах сошлись условно пророссийский кандидат – Виктор Янукович и прозападный – Виктор Ющенко. Победа последнего, казалось бы, поставила окончательную точку в этой истории. Но не тут-то было.

"Это один из самых драматических периодов в истории страны. Я очень часто слышу обвинения в сторону Ющенко. Отдадим должное этому человеку, который пережил собственную трагедию. По моему мнению, он сделал больше, чем он мог сделать", – отметил Роман Безсмертный. И добавил, что в 2007 году немецкий канцлер Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози фактически "сдали" Украину Кремлю.



Никогда Саркози и Ангела Меркель

Также политик рассказал, что в 2010 году он впервые познакомился с концепцией "ГеРоссии". В ней говорится о том, как Германия и РФ делят Евразию на сферы влияния.

Вопрос Крыма и Донбасса (я не говорю войны на Донбассе) забрасывался в Берлин и Париж. К тому же, не было бы такого слабого решения ситуаций и по Абхазии, Приднестровью и т.д.,

– убежден он.

Бессмертный объяснил, что это – следствие углеводных схем, которые Россия ввела в Европе. Она купила тех, кого мы называем политической элитой. "Мне все равно, как они относятся к моим словам, но таких продажных элит, как во Франции и Германии того периода, мы никогда в истории человечества не встречали и встречать не будем. Это нарушение любых принципов ради финансовой выгоды", – подчеркнул политик.

Украина, Россия, Беларусь: о напряженных отношениях

Однако даже в такой непростой ситуации страна делала определенные успехи. Именно при президентстве Ющенко был начат процесс подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС. До подписания соглашения в те времена было еще очень далеко, но начало было положено.

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Роман Бессмертный в 2010 году был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Беларусь. Он отметил, что тогда, несмотря на то, что к власти в Украине пришел пророссийский президент Янукович, отношения между тремя странами – Украиной, Беларусью и Россией – были крайне напряженными.

Было такое впечатление, что все время протокольные встречи продолжались или торжества. Но как только начинали, заходила речь о каких-то проблемах, то все отстранялись и делали вид, что их нет,

– заверил он.

В 2010 году Янукович подпишет так называемые Харьковские соглашения. Многим уже тогда было очевидно, что эта большая ошибка обернется для Украины катастрофой.

"Харьковские соглашения": что известно

Их подписали в Харькове в апреле 2010 года. Согласно им пребывание Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе было продлено на 25 лет в обмен на снижение цены на газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

"Как вы себе представляете дополнения к контракту между "Газпромом" и украинской компанией, ратифицированные парламентом? Это вещи, которые на самом деле невозможно понять и объяснить. Тем более, что с точки зрения внутреннего национального и международного права, это от начала до конца является политической коррупцией. Оно так и воспринималось за рубежом", – пояснил Бессмертный.

Отношения Украины с США

США – это еще одна страна, отношения Украины с которой складывались достаточно сложно. "Соединенные Штаты были активными в том, чтобы лишить Украину ядерного оружия. Это соответствовало их национальным интересам, они этого достигли. Но думаю, что Украина не получила от этого весь позитив, на который она могла рассчитывать", – отметил Владимир Огрызко.

Почему-то в те времена считалось, что Запад – наш большой бескорыстный союзник. Что он будет делать все для того, чтобы нас быстро интегрировать. Оказалось, что нет. Москве удалось втолковать, что все вопросы относительно постсоветского пространства должны решаться через них,

– добавил дипломат.

"Меморандум в Будапеште оказался просто заявлением о намерениях. Мы свое оружие отдали. А нам сказали, что не давали гарантий, а было лишь заверение. Это довольно нечестная игра, которая сегодня стоит нам очень дорого", – добавил бывший глава МИД.



Подписание Будапештского меморандума, 1994 год

Именно гарантий безопасности от США очень не хватало Украине весной 2014 года. Во время Революции достоинства Украина ценой крови отстояла свое право выбора интегрироваться в западный мир. Но российское правительство уже подготовило новое испытание.

По словам Владимира Огрызко, США, размышляя стратегически, понимают, что в отношениях на постсоветском пространстве Украина может быть достаточно серьезным положительным фактором для стабильности. А также для того, чтобы противодействовать российской экспансии. По его мнению, США сейчас – наш самый большой стратегический партнер, который дает нам наибольшую военную помощь – примерно 90%. Поэтому ключевым вопросом является дальнейшее сохранение этих отношений.

Как Кремлю удалось реализовать аннексию Крыма

"На медалях, которые выдавали всем тем, кто участвовал в аннексии Крыма со стороны России, стоит дата – 20 февраля 2014 года. Но надо понимать, что такие операции, несмотря на различные отметки на наградах, разрабатываются годами", – отметил Бессмертный.



Медали от России за аннексию Крыма

"Я не сомневаюсь, что все разрабатывалось годами Российской Федерацией, и в частности Кремлем. Все это разрабатывали задолго до 2014 года, так как ход событий вокруг Януковича, постоянные попытки атаковать Кучму, что совпадало с тем, что они делали с Лукашенко, указывает на то, что это были продуманные вещи", – добавил Бессмертный.

И объяснил, что Кремль реализовывал свои планы. Взамен Украина должна осознать это и не вестись. Надо отдать должное, что Президенты Украины до Януковича, а также Порошенко, как бы Кремль их не атаковал, это давление выдержали. К тому же, по мнению Бессмертного, Янукович не осознал себя президентом огромной европейской страны, его потянули на веревку и он, как теленок, пошел за ними.

С началом трагических событий конца 2013 года все зависело от активных действий украинской власти и позиции украинского общества. От начала Майдана было понятно: не лидеры вели общество, общество повело лидеров,

– убежден политик.

Общество инерционное. Оно решает судьбоносные вещи, оперативно-тактические решают лидеры, пассионарии. А иногда боязнь и безответственность некоторых из этих лиц и привела к таким последствиям, добавил Бессмертный.

Минские соглашения: имеют ли они влияние

Все чаще и чаще звучит, что "Украина не субъект, а объект международных отношений". Мол, мы ничего сами не решаем и зависим то от России, то от Европы, то от Америки. И вот в данной ситуации, в состоянии войны, нам пришлось искать путь хоть на время ее остановить. Им стали минские договоренности.

Что такое минские договоренности?

Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта. Они являются результатом работы ТГК. Это – уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.

По словам Бессмертного, юридический казус минских договоренностей, которые не ратифицированы как международное соглашение, будет оставаться и сопровождать нас все года. И когда сейчас говорится о том, что нужно ставить вопрос, какова политическая сила этих договоренностей, начинают искать объяснения. Но не того, как это исправить, а почему надо их выполнять.

Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь к Норманскому формату страны гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму: Великобританию и США.



Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Огрызко считает, что минские договоренности не могут ничего изменить. Ведь вопрос не в том, кто сядет за стол переговоров. А в том, с чем участники переговоров на них приходят. Если одна из сторон не намерена договариваться, то сделать это не удастся.

"Мы часто смещаем акценты из существа на форму. Все время говорим о форматах, об участниках, месте заседания или его переносе и тому подобное. А речь идет о сути. А она заключается в том, что пока Украина вместе с Западом не заставят Россию поступать адекватно, никаких изменений не будет. Если Россию не заставят выполнять свои обязательства. Если она не будет наказана за свои преступления, ничего не изменится", – подчеркнул дипломат.

Агрессия РФ против Украины: как реагирует Запад

Агрессивная политика России против Украины была неизменной фактически с момента распада СССР. Финал был ожидаемым: война. По мнению Владимира Огрызко, Запад на протяжении многих лет жил в такой парадигме: "Все хорошо, нас ничего особенно не волнует. Есть какие-то проблемы, но они не настолько важны, чтобы из-за них волноваться".

В 2008 году Запад "проглотил" агрессию России против Грузии. Страна-агрессор восприняла это, как приглашение к тому, чтобы продолжать свою преступную политику дальше. Как результат, в 2014 году получили агрессию против Украины,

– добавил он.

"Была ли реакция Запада адекватной? Отчасти да, отчасти нет. Да, потому что на Западе в этот раз решили, что "такого мы Путину больше не простим". И уже пять лет режим санкций больше или меньше, но остается. Это четкий сигнал Путину, что "мы такую ​​политику не принимаем". Его выгнали из G8, устраивали обструкции в G20, однако последний раз она перешла в контакты и беседы", – такое мнение высказал Огрызко.

Почему Россию исключили из "Большой восьмерки"?

После аннексии Крыма 24 марта 2014 года Россию формально исключили из списка G8. "Большая восьмерка" (G8) – международный клуб, объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию ​​и Японию. Они согласовывают подходы к важным международным проблемам.



Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 августа решили пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" на встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине. Инициатором идеи, якобы, был Макрон, а Трамп – поддержал.



В то же время, правительства Великобритании и Германии выступили против возвращения России к формату стран G8.

Кроме этого, по мнению дипломата, если бы Запад хотел поставить Россию на место, то и экономическими санкциями это можно сделать за несколько месяцев. К сожалению, этого Запад делать не хочет, ссылаясь формально, что "мы давим, принимаем дипломатические меры". А если расшифровывать и говорить откровенно, то все потому, что западный бизнес фактически запретил своим политикам делать шаги, которые этому бизнесу мешают.

Потенциальные партнеры Украины: кто они

Ситуация, в которой оказалась Украина, побуждает нас расширять горизонты и начинать смотреть дальше. Кроме России, Европы и США в мире у нас есть много потенциальных партнеров: Китай, Индия, страны Африки или Южной Америки. Страны именно этих регионов для Украины являются важным источником поступлений валюты. Это страны, куда мы экспортируем или можем экспортировать свои товары.

Например, недавно я был свидетелем разговора двух бизнесменов, которые обсуждали ситуацию в Китае. Оказывается, что сейчас после определенных ограничений, которые ввели США, Китай сталкивается с проблемой нехватки продовольствия для многих регионов этой необъятной страны,

– рассказал Огрызко.

Он считает, что мы должны заходить на все рынки и продвигать свои товары. Более того, что они у нас очень часто высокого европейского или даже мирового качества.

Еще один очень важный союзник – Турция. Совсем недавно туда летал с визитом и новый президент Украины. Владимир Огрызко считает, что эта страна является нашим объективным союзником и партнером. "Знаете, со всеми соседями, кроме неадекватной России, мы должны иметь нормальные отношения. Ведь альфа и омега любой дипломатии – это мирное окружение своей страны. То есть ты со всеми соседями должен иметь лучшие отношения, какие только возможны", – прокомментировал он .



Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган

Огрызко добавил, что Турция, в частности, является членом НАТО. Поэтому для нас она была, есть и будет очень серьезным партнером с точки зрения задекларированных планов вступления Украины в НАТО. Все то, что идет на пользу нашим украино-турецким отношениям будет идти на пользу нам.

Посещение было (визит Зеленского в Турцию – 24 канал), насколько я понимаю, достаточно успешно. Договорились по меньшей мере о серьезных шагах в военно-техническом сотрудничестве, а это для нас чрезвычайно важно,

– подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Турция занимает принципиальную позицию относительно захвата Крыма, а для нас это очень выгодно, потому что она как региональный игрок может также влиять на ситуацию возвращения Крыма Украине.

Среди постсоветских стран, бывший глава МИД выделяет прежде всего Беларусь. Она, хоть и формально, но является членом союзного государства и фактически сегодня является территорией, на которую смотрит своим алчным взглядом Кремль, и для нас является чрезвычайно стратегически важным партнером. Ведь если Беларусь сможет утвердиться все же как независимое государство, то это означает, что ровно на такую ​​часть уменьшится влияние Москвы. Следовательно, она будет менее агрессивной.

Каковы перспективы сотрудничества Украины и ЕС

Вместе с тем не стоит забывать и обо всем том, что уже сделано. Договор об Ассоциации с ЕС подписан и полное выполнение всех его условий позволит Украине получить доступ к одному из крупнейших рынков мира. Конечно, это не случится за месяц или год, но работу выполнено уже гораздо больше, чем осталось.

Процесс был эволюционным, до известной степени объективным. И слава Богу, что в итоге нам удалось выйти на то, что в ЕС начали понимать, что кроме заявлений есть также какие-то реальные продвижения вперед,

– отметил Огрызко.

По его мнению, в этом вопросе мы вышли на ту финальную стадию, когда будет идти речь о выполнении соглашения об ассоциации, которое затем должно автоматически перейти в процесс начала переговоров на вступление. Если мы выполним все обязательства, то оно, хотя и будет в некотором роде довольно длительным, но не настолько, чтобы начинать все сначала.

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"То есть где-то 7-8 или до 10 лет максимум, если ЕС еще доживет до тех времен в том виде, в котором он есть сегодня. Ибо вы видите, что есть проблемы по Brexit, есть проблемы, связанные с трещинами в самой организации. Есть много вещей, которые его единство, к сожалению, подрывают, включая роль той же России", – подытожил дипломат.

Следующий выпуск "Независимость. Как это было" будет о гуманитарной политике Украины.