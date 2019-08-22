Вышли на финальную стадию, – Огрызко спрогнозировал дату вступления Украины в ЕС

Договор об Ассоциации с ЕС подписан и полное выполнение всех его условий позволит Украине получить доступ к одному из крупнейших рынков мира. Это не случится за месяц или год, но работы выполнены уже гораздо больше, чем осталось.

Министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко рассказал в программе "Независимость. Как это было", что процесс подписания договора был эволюционным и в определенной мере объективным.

Интересно! Как ускорить интеграцию в ЕС и НАТО: мнение дипломата

"И слава Богу, что в итоге нам удалось выйти на то, что в ЕС начали понимать, что кроме заявлений есть также какие-то реальные продвижения вперед. И в этом вопросе, я думаю, мы вышли на ту финальную стадию, когда речь пойдет о выполнении соглашения об Ассоциации, которое потом должно автоматически перейти в процесс начала переговоров на вступление", – сказал Огрызко.

Он пояснил, что если Украина выполнит все обязательства по соглашению об Ассоциации, то процесс переговоров хотя и будет довольно длинный, но не настолько, чтобы начинать все сначала.

То есть где-то это 7-8 или до 10 лет максимум, если ЕС еще доживет до тех времен в том виде, в котором он есть сегодня. Потому что есть проблемы по Brexit, есть проблемы, которые связаны с откровенными трещинами в самом ЕС. Есть много вещей, которые его единство, к сожалению, подрывают, в частности, из-за роли той же России,

– подчеркнул министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов.

Огрызко добавил, что с другой стороны, все зависит от Украины. Если мы будем готовы и докажем ЕС, что для него выгодно, чтобы Украина была членом этого союза, то поверьте, решение будет положительным.

К слову, в июне Павел Климкин заявил, что прогнозы относительно вступления Украины в Евросоюз в 2025 году – это глупости. Ведь для этого уже давно должны вести соответствующие переговоры.