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      Вийшли на фінальну стадію, – Огризко спрогнозував дату вступу України в ЄС

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      Володимир Огризко
      Володимир Огризко / Фото з відкритих джерел

      Договір про Асоціацію з ЄС підписаний і повне виконання усіх його умов дозволить Україні отримати доступ до одного з найбільших ринків світу. Це не трапиться за місяць чи рік, але роботи виконано вже набагато більше, ніж залишилось.

      Міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огризко розповів у програмі "Незалежність. Як це було", що процес підписання договору був еволюційним та до певної міри об'єктивним.

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      "І слава Богу, що у підсумку нам вдалось вийти на те, що в ЄС почали розуміти, що окрім заяв, є також якісь реальні просування вперед. І в цьому питані, я думаю, ми вийшли на ту фінальну стадію, коли йтиметься про виконання угоди про Асоціацію, яка потім має автоматично перейти в процес початку переговорів на вступ", – сказав Огризко.

      Він пояснив, якщо Україна виконає всі зобов'язання по угоді про Асоціації, то процес переговорів хоч доволі довгим, але не настільки, щоб починати все спочатку.

      Тобто десь це десь 7-8 або до 10 років максимум, якщо ЄС ще доживе до тих часів у тому вигляді, в якому він є сьогодні. Бо є проблеми щодо Brexit, є проблеми, які пов'язані з відвертими тріщинами в самому ЄС. Є багато речей, які його єдність, на жаль, підривають, зокрема, через роль тієї ж Росії,
      – наголосив міністр закордонних справ України 2007-2009 років.

      Огризко додав, що з іншого боку, все залежить від України. Якщо ми будемо готові і докажемо ЄС, що для нього вигідно, щоб Україна була членом цього союзу, то повірте рішення буде позитивним.

      До слова, у червні Павло Клімкін заявив, що прогнози щодо вступу України в Євросоюз у 2025 році – це дурниці. Адже для цього вже давно мали б вести відповідні переговори.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Європарламент Європа Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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