Як пришвидшити інтеграцію до ЄС і НАТО: думка дипломата

У виконанні курсу України на ЄС і НАТО є певні нюанси. При президентові Порошенку за п’ять років Україна могла б досягти більше.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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По-перше, в реформуванні сектору безпеки і оборони зроблено не достатньо. Рівень корупції залишається високим. Близько 28 тисяч офіцерів у 2018 році звільнилися із ЗСУ. Це показник того, що найкраща армія в Європі, як говорять представники попередньої влади, не зовсім така. Вона в уяві Порошенка,

– зазначає Олександр Хара.

По-друге, говорить експерт, окрім суто військових проблем є й інші. НАТО – це не лише про оборону. Це про демократію, верховенство права. Важливе питання – цивільний контроль над сектором безпеки і оборони. Тому, на відміну від позитивних досягнень Грузії у цих питаннях, Україна отримує більш скромні оцінки.

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За словами Олександра Хари, потрібно змінювати стосунки з найближчими сусідами. Дві третини нашого кордону – вороже оточення. Росія плюс окуповані Москвою території Донбасу, Молдова (кордон з окупованим Росією Придністров’ям), і Білорусь. Крім того, в нас погіршилися відносини з Польщею і Угорщиною. Ми не достатньо активні на румунському напрямі, хоча Румунія – важлива країна, на яку ми можемо спертися в Чорноморському регіоні. Туреччина – теж складний партнер, враховуючи намагання президента Ердогана бути ближчим до Росії.

Німеччина і Франція – важливі для України. Але як змінити наші відносини? Ми залежні від них у політичному і економічному сенсі. Немає додаткових можливостей переконати Берлін і Париж, що ми повинні бути членами ЄС і НАТО. Ці країни борються за лідерство в Європі. І зараз невідомо, яким буде майбутнє ЄС,

– зазначає Олександр Хара.

Дипломат зауважує: формально Україна може подати заявки на вступ до ЄС і НАТО хоч завтра. Але чи це доцільно? Поставимо в незручне становище наших друзів у ЄС і НАТО. Ми, вважає Хара, не готові до вступу. Внесення змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО від нас не вимагали. Це робилося винятково для отримання Порошенком голосів на виборах. Але нічого йому не додало. І навряд це зараз дасть результат.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО? Згідно з документом:



- президент та уряд мають забезпечити втілення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства держави в ЄС і НАТО;



- до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО;



- скасовується пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції, який дозволяв на правах оренди тимчасово використовувати військові бази на території України іноземним військовим формуванням.



Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.