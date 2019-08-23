Це надзвичайно вигідно, – Огризко про відносини між Україною та Туреччиною

Туреччина є об'єктивним союзником та партнером України. Все те, що йде на користь українсько-турецьких відносин йтиме на користь українцям.

Таку думку у програмі "Незалежність. Як це було" озвучив міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огризко.

До слова! Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині

​"З усіма сусідами, окрім неадекватної Росії, ми повинні мати нормальні відносини. Адже альфа і омега будь-якої дипломатії – це мирне оточення своєї країни. Тобто ти з усіма сусідами маєш мати найкращі відносини, які тільки можливі", – зазначив він.

За його словами, Туреччина є членом НАТО, тому для України це також відіграє важливу роль.

Для нас Туреччина була, є і залишатиметься дуже серйозним партнером з погляду на задекларовані плани вступу України до НАТО,

– наголосив Огризко.

Він пригадав, що візит Володимира Зеленського в Туреччину пройшов доволі успішно. Домовлено, щонайменше, про серйозні кроки у військово-технічній співпраці, а це для України є надзвичайно важливим.

Цікаво! Дивіться фото та відео зустрічі Зустріч Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом

"Також Туреччина займає принципову позицію щодо загарбання Криму, а для нас це є надзвичайно вигідним, тому що вона як регіональний гравець може також впливати на ситуацію повернення Криму Україні", – зауважив екс-міністр МЗС.