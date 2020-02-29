Эрдоган объяснил, за что Турция воюет в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что для его страны война в Сирии – это не приключение или погоня за захватом новых земель. По его словам, Турция стремится создать в Идлибе безопасную зону, чтобы гарантировать защищенность собственных границ.

Проблему Идлиба создали для того, чтобы отобрать у Турции все достижения последних лет, заявил Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает издание Anadolu.

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Настоящей целью того, что сегодня происходит в Сирии, является не Идлиб, а Турция. Те, кто добьется желаемого в Сирии, вернет свое оружие против Турции,

– убежден турецкий лидер.

Он отметил, что турецкие войска были введены в Идлиб в ответ на призыв местного населения. По его словам, сейчас Турции предлагают уступить в пользу террористов и вражеского для Анкары режима.

"По последним данным, число турецких военных, погибших в результате авиаударов в Идлибе, выросло с 33 до 36. Думать, что те, кто сегодня разделил Сирию на три части, проявят уважение к территориальной целостности Турции – глубокое заблуждение", – заявил Эрдоган.

Он также заявил, что в настоящее время только на территории Сирии "работают" около 40-60 тысяч вооруженных и хорошо подготовленных террористов. По его словам, пока террористам и режима Башара Асада массово поставляют оружие и боеприпасы, никто и не думает помогать Турции.

Регион Идлиб вблизи Турции: смотрите карту

За что Турция, Россия и режим Асада воюют в Сирии?Сирийский диктатор Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, так безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.



В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможной сепаратизацию региона.