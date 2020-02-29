15:04
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов запретил коронавирус. Искусственный интеллект Путина
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 февраля
      Вести.UA Тимошенко спасает мир. Милованов заразился коронавирусной экспертностью
      Вєсті.UA
      21:21, 28 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Эрдоган объяснил, за что Турция воюет в Сирии

      - Читати новину українською

      Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что для его страны война в Сирии – это не приключение или погоня за захватом новых земель. По его словам, Турция стремится создать в Идлибе безопасную зону, чтобы гарантировать защищенность собственных границ.

      Проблему Идлиба создали для того, чтобы отобрать у Турции все достижения последних лет, заявил Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает издание Anadolu.

      К слову: Турция вновь понесла потери в сирийском Идлибе

      Настоящей целью того, что сегодня происходит в Сирии, является не Идлиб, а Турция. Те, кто добьется желаемого в Сирии, вернет свое оружие против Турции,
      – убежден турецкий лидер.

      Он отметил, что турецкие войска были введены в Идлиб в ответ на призыв местного населения. По его словам, сейчас Турции предлагают уступить в пользу террористов и вражеского для Анкары режима.

      "По последним данным, число турецких военных, погибших в результате авиаударов в Идлибе, выросло с 33 до 36. Думать, что те, кто сегодня разделил Сирию на три части, проявят уважение к территориальной целостности Турции – глубокое заблуждение", – заявил Эрдоган.

      Он также заявил, что в настоящее время только на территории Сирии "работают" около 40-60 тысяч вооруженных и хорошо подготовленных террористов. По его словам, пока террористам и режима Башара Асада массово поставляют оружие и боеприпасы, никто и не думает помогать Турции.

      Регион Идлиб вблизи Турции: смотрите карту

      За что Турция, Россия и режим Асада воюют в Сирии?Сирийский диктатор Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.

      Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, так безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

      В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможной сепаратизацию региона.

      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Башар Асад Реджеп Эрдоган Новости Турции Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:30 Обновление в правительстве: как выдумки становятся реальностью – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сегодня , 08:40 Минцифра придумала проблему и нашла ее решения
      Олекса Коба
      сегодня , 08:01 Ипотека в Украине: сколько переплачиваем, какая ставка и чего ждать в 2020
      Юлія Поскробок
      28 февраля , 23:00 Третья мировая война: к чему могут привести отношения России и Турции
      Іван Яковина
      28 февраля 2021 , 12:58 Чем удивили электрокамины на международной выставке KIFF 2020
      Соня Волошин
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук