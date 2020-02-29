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      Турция снова понесла потери в сирийском Идлибе

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      В пятницу, 28 февраля, войска сирийского диктатора снова атаковали турецких военных. На этот раз в результате обстрела погиб один турецкий боец, а еще двое получили ранения.

      Про собственные боевые потери в сирийском Идлибе сообщает Министерство обороны Турции в своем твиттере.

      Стоит знать: Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости

      Мы выражаем соболезнования относительно гибели всех наших военных, сочувствуем их семьям, всей нашей благородной турецкой нации. Мы никогда не оставим без ответа кровь наших военных,
      – заявили в турецком Минобороны.

      К слову, после кровавого обстрела турецких войск, в результате которого погибли 33 военных, в Сирии произошло настоящее обострение. Так, в пятницу турецкие военные устроили настоящий ад бойцам Асада, нейтрализовав 56 военных и уничтожив десятки техники и склад с химическим оружием.

      Атака на турецкие войска в Сирии: кратко

      В четверг, 27 февраля, войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, атаковали турецкие войска в регионе Идлиб, в результате чего погибли 33 и получили ранения еще десятки военных.

      После нападения Турция срочно созвала экстренное заседание НАТО и Совета безопасности ООН, а СМИ и эксперты начали говорить о возможности начала полномасштабной мировой войны.

      Запад осудил действия Асада и России. В частности, на стороне Турции выступили США, НАТО, Германия и Украина.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Турции Атака России на Турцию в Сирии Жертвы Война в Сирии Башар Асад
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