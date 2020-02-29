Турция снова понесла потери в сирийском Идлибе

В пятницу, 28 февраля, войска сирийского диктатора снова атаковали турецких военных. На этот раз в результате обстрела погиб один турецкий боец, а еще двое получили ранения.

Про собственные боевые потери в сирийском Идлибе сообщает Министерство обороны Турции в своем твиттере.

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Мы выражаем соболезнования относительно гибели всех наших военных, сочувствуем их семьям, всей нашей благородной турецкой нации. Мы никогда не оставим без ответа кровь наших военных,

– заявили в турецком Минобороны.

К слову, после кровавого обстрела турецких войск, в результате которого погибли 33 военных, в Сирии произошло настоящее обострение. Так, в пятницу турецкие военные устроили настоящий ад бойцам Асада, нейтрализовав 56 военных и уничтожив десятки техники и склад с химическим оружием.

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2020

Атака на турецкие войска в Сирии: кратко

В четверг, 27 февраля, войска сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемые Россией, атаковали турецкие войска в регионе Идлиб, в результате чего погибли 33 и получили ранения еще десятки военных.

После нападения Турция срочно созвала экстренное заседание НАТО и Совета безопасности ООН, а СМИ и эксперты начали говорить о возможности начала полномасштабной мировой войны.

Запад осудил действия Асада и России. В частности, на стороне Турции выступили США, НАТО, Германия и Украина.