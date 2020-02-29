Туреччина знову зазнала втрат у сирійському Ідлібі

У п'ятницю, 28 лютого, війська сирійського диктатора знову атакували турецьких військових. Цього разу внаслідок обстрілу загинув один турецький боєць, а ще двоє дістали поранення.

Про власні бойові втрати у сирійському Ідлібі повідомляє Міністерство оборони Туреччини у своєму твіттері.

Варто знати: Конфлікт Туреччини і Росії в Сирії: головні новини

Ми висловлюємо співчуття щодо загибелі усіх наших військових, співчуваємо їхнім родинам, усій нашій шляхетній турецькій нації. Ми ніколи не залишимо без відповіді кров наших військових,

– заявили у турецькому Міноборони.

До слова, після кривавого обстрілу турецьких військ, внаслідок якого загинули 33 військових, у Сирії відбулося справжнє загострення. Так, у п'ятницю турецькі військові влаштували справжнє пекло бійцям Асада, нейтралізувавши 56 військових та знищивши десятки техніки і склад з хімічною зброєю.

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2020

Атака на турецькі війська у Сирії: коротко

У четвер, 27 лютого, війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, атакували турецькі війська у регіоні Ідліб, внаслідок чого загинули 33 та дістали поранення ще десятки військових.

Після нападу Туреччина терміново скликала екстрене засідання НАТО та Ради безпеки ООН, а ЗМІ та експерти почали говорити про можливість початку повномасштабної світової війни.

Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина і Україна.