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      Туреччина знову зазнала втрат у сирійському Ідлібі

      -
      У Сирії знову загинув турецький військовий / haber7.com

      У п'ятницю, 28 лютого, війська сирійського диктатора знову атакували турецьких військових. Цього разу внаслідок обстрілу загинув один турецький боєць, а ще двоє дістали поранення.

      Про власні бойові втрати у сирійському Ідлібі повідомляє Міністерство оборони Туреччини у своєму твіттері.

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      Ми висловлюємо співчуття щодо загибелі усіх наших військових, співчуваємо їхнім родинам, усій нашій шляхетній турецькій нації. Ми ніколи не залишимо без відповіді кров наших військових,
      – заявили у турецькому Міноборони.

      До слова, після кривавого обстрілу турецьких військ, внаслідок якого загинули 33 військових, у Сирії відбулося справжнє загострення. Так, у п'ятницю турецькі військові влаштували справжнє пекло бійцям Асада, нейтралізувавши 56 військових та знищивши десятки техніки і склад з хімічною зброєю.

      Атака на турецькі війська у Сирії: коротко

      У четвер, 27 лютого, війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, атакували турецькі війська у регіоні Ідліб, внаслідок чого загинули 33 та дістали поранення ще десятки військових.

      Після нападу Туреччина терміново скликала екстрене засідання НАТО та Ради безпеки ООН, а ЗМІ та експерти почали говорити про можливість початку повномасштабної світової війни.

      Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина і Україна.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Туреччини Атака Росії на Туреччину в Сирії Жертви Війна у Сирії Башар Асад
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