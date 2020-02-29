Туреччина у відповідь на обстріл в Ідлібі нейтралізувала понад 50 бійців Асада: відео

Після обстрілу з боку військ режиму сирійського диктатора Башара Асада Туреччина розпочала активно наносити удари по сирійських військах. Як наслідок на північному заході Сирії було нейтралізовано 56 бійців армії Асада.

Про те, що турецькі війська продовжують наносити удари по цілях сирійського режиму, повідомляє видання Anadolu.

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Крім нейтралізованих військових, Туреччина також знищила військову техніку Асада:

8 танків;

4 БТР;

5 гаубиць;

2 ракетні установки;

військовий склад з хімічною зброєю;

2 автомобілі з ракетними установками, готовими до запуску.

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Атака на турецькі війська у Сирії: коротко

У четвер, 27 лютого, авіація сирійського диктатора Башара Асада атакувала турецькі війська у регіоні Ідліб, внаслідок чого загинули 33 та дістали поранення ще десятки військових.

Після нападу Туреччина терміново скликала екстрене засідання НАТО та Ради безпеки ООН, а ЗМІ та експерти почали говорити про можливість початку повномасштабної світової війни.

Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина і Україна.