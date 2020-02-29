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      Ердоган пояснив, за що Туреччина воює у Сирії

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      Ердоган: Туреччина у Сирії не шукає пригод і не хоче захоплювати нові території / aa.com.tr

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що для його країни війна у Сирії – це не пригода чи погоня за захопленням нових земель. За його словами, Туреччина прагне створити в Ідлібі безпечну зону, щоб гарантувати захищеність власних кордонів.

      Проблему Ідлібу створили для того, щоб відібрати у Туреччини усі досягнення останніх років, заявив Реджеп Ердоган. Про це повідомляє видання Anadolu.

      До слова: Туреччина знову зазнала втрат у сирійському Ідлібі

      Справжньою метою того, що сьогодні відбувається у Сирії, є не Ідліб, а Туреччина. Ті, хто доб'ється бажаного в Сирії, поверне свою зброю проти Туреччини,
      – переконаний турецький лідер.

      Він наголосив, що турецькі війська були введені в Ідліб у відповідь на заклик місцевого населення. За його словами, нині Туреччині пропонують поступитися на користь терористів та ворожого да Анкари режиму.

      "За останніми даними, кількість турецьких військових, які загинули внаслідок авіаударів в Ідлібі, зросла з 33 до 36. Думати, що ті, хто сьогодні поділив Сирію на три частини, проявлять повагу до територіальної цілісності Туреччини – глибока помилка", – заявив Ердоган.

      Він також заявив, що нині лише на території Сирії "працюють" близько 40-60 тисяч озброєних і добре підготовлених терористів. За його словами, поки терористам і режиму Башара Асада масово постачають зброю та боєприпаси, ніхто і не думає допомагати Туреччині.

      Регіон Ідліб поблизу Туреччини: дивіться карту

      За що Туреччина, Росія і режим Асада воюють у Сирії?Сирійський диктатор Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.

      Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

      У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Башар Асад Реджеп Ердоган Новини Туреччини Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії Новини політики
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