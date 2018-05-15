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Эрдоган посоветовал Нетаньяху прочитать 10 заповедей и обвинил в расовой сегрегации

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Эрдоган посоветовал Нетаньяху прочитать 10 заповедей и обвинил в расовой сегрегации
Эрдоган посоветовал Нетаньяху прочитать 10 заповедей и обвинил в расовой сегрегации / Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в проведении политики расовой сегрегации.

Об этом Эрдоган написал в Twitter.

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Нетаньяху – премьер-министр государства, в котором действует апартеид, который оккупирует земли беззащитных людей на протяжении 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев,
– заявил президент Турции.

"Хотите урок человечности? Прочитайте десять заповедей", – добавил напоследок Эрдоган.

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванку. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

Что такое апартеид? Это официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения, которую на протяжении 1948-1991 гг. проводили руководящие круги ЮАР против местного чернокожего населения, а также переселенцев из Азии.

Теги: Новости политики Биньямин Нетаньяху Новости Турции Палестина Новости Израиля Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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