Эрдоган посоветовал Нетаньяху прочитать 10 заповедей и обвинил в расовой сегрегации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в проведении политики расовой сегрегации.

Об этом Эрдоган написал в Twitter.

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Нетаньяху – премьер-министр государства, в котором действует апартеид, который оккупирует земли беззащитных людей на протяжении 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев,

– заявил президент Турции.

"Хотите урок человечности? Прочитайте десять заповедей", – добавил напоследок Эрдоган.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 мая 2018 г.

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванку. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

Что такое апартеид? Это официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения, которую на протяжении 1948-1991 гг. проводили руководящие круги ЮАР против местного чернокожего населения, а также переселенцев из Азии.