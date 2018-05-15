Ердоган звинуватив у расовій сегрегації Нетаньяху і порадив прочитати 10 заповідей
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив премєр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху у проведенні політики расової сегрегації.
Про це Ердоган написав у Twitter.
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Нетаньяху – прем'єр-міністр держави, у якій діє апартеїд, який окуповує землі беззахисних людей впродовж 60 років в порушення резолюцій ООН. На його руках кров палестинців,
– заявив президент Туреччини.
"Хочете урок людяності? Прочитайте десять заповідей", – додав наостанок Ердоган.
Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Він особисто планував прибути на відкриття дипустанови, але згодом відправив туди свою доньку Іванку. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.
Що таке апартеїд? Це офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948—1991 рр. проводили керівні кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.