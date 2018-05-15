Ердоган звинуватив у расовій сегрегації Нетаньяху і порадив прочитати 10 заповідей

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив премєр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху у проведенні політики расової сегрегації.

Про це Ердоган написав у Twitter.

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Нетаньяху – прем'єр-міністр держави, у якій діє апартеїд, який окуповує землі беззахисних людей впродовж 60 років в порушення резолюцій ООН. На його руках кров палестинців,

– заявив президент Туреччини.

"Хочете урок людяності? Прочитайте десять заповідей", – додав наостанок Ердоган.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 мая 2018 г.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Він особисто планував прибути на відкриття дипустанови, але згодом відправив туди свою доньку Іванку. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.

Що таке апартеїд? Це офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948—1991 рр. проводили керівні кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.