Эрдоган пришел в парламент с помощником, который измерил всем температуру: видео

Президент Турции Реджеп Эрдоган появился в парламенте страны 11 марта с помощником с тепловой камерой. Ею помощник проверял людей, с которыми встречался Эрдоган, на повышенную температуру тела, что может быть связано с коронавирусом.

Помощник Эрдогана отсканировал журналистов и политиков, которые толпились у президента в парламенте. Заметим, что именно 11 марта в Турции подтвердили первый случай заболевания коронавирус.

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Позже Эрдоган сказал членам своей партии, что Турция предпринимает соответствующие шаги для защиты всех граждан.

Ни один вирус не сильнее наших мер,

– сказал турецкий лидер.

Его помощник заявил, что тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск заражения коронавирусом.

Смотрите видео, как помощник Эрдогана измеряет всем температуру: