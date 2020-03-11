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      Эрдоган пришел в парламент с помощником, который измерил всем температуру: видео

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      Президент Турции Реджеп Эрдоган появился в парламенте страны 11 марта с помощником с тепловой камерой. Ею помощник проверял людей, с которыми встречался Эрдоган, на повышенную температуру тела, что может быть связано с коронавирусом.

      Помощник Эрдогана отсканировал журналистов и политиков, которые толпились у президента в парламенте. Заметим, что именно 11 марта в Турции подтвердили первый случай заболевания коронавирус.

      Смотрите видео Из-за коронавируса Эрдоган нашел альтернативу рукопожатием

      Позже Эрдоган сказал членам своей партии, что Турция предпринимает соответствующие шаги для защиты всех граждан.

      Ни один вирус не сильнее наших мер,
      – сказал турецкий лидер.

      Его помощник заявил, что тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск заражения коронавирусом.

      Смотрите видео, как помощник Эрдогана измеряет всем температуру:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости политики Новости Турции Реджеп Эрдоган
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