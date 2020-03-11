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      Ердоган прийшов у парламент з помічником, який вимірював усім температуру: відео

      -
      Президент Туреччини Реджеп Ердоган / gazeta.ru

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган з'явився в парламенті країни 11 березня з помічником з тепловою камерою. Нею помічник перевіряв людей, з якими зустрічався Ердоган, на підвищену температуру тіла, що може бути пов'язане з коронавірусом.

      Помічник Ердогана відсканував журналістів та політиків, які юрбилися президента у парламенті. Зауважимо, що саме 11 березня в Туреччині підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

      Дивіться відео Через коронавірус Ердоган знайшов альтернативу рукостисканням

      Пізніше Ердоган сказав членам своєї партії, що Туреччина вживає відповідних кроків для захисту всіх громадян.

      Жоден вірус не є сильнішим за наші заходи,
      – сказав турецький лідер.

      Його помічник заявив, що теплову камеру, ймовірно, використовуватимуть і для майбутніх публічних виступів Ердогана, щоб обмежити ризик зараження коронавірусом.

      Дивіться відео, як помічник Ердогана вимірює всім температуру:

       

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      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини Туреччини Реджеп Ердоган
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