Ердоган прийшов у парламент з помічником, який вимірював усім температуру: відео

Президент Туреччини Реджеп Ердоган з'явився в парламенті країни 11 березня з помічником з тепловою камерою. Нею помічник перевіряв людей, з якими зустрічався Ердоган, на підвищену температуру тіла, що може бути пов'язане з коронавірусом.

Помічник Ердогана відсканував журналістів та політиків, які юрбилися президента у парламенті. Зауважимо, що саме 11 березня в Туреччині підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

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Пізніше Ердоган сказав членам своєї партії, що Туреччина вживає відповідних кроків для захисту всіх громадян.

Жоден вірус не є сильнішим за наші заходи,

– сказав турецький лідер.

Його помічник заявив, що теплову камеру, ймовірно, використовуватимуть і для майбутніх публічних виступів Ердогана, щоб обмежити ризик зараження коронавірусом.

Дивіться відео, як помічник Ердогана вимірює всім температуру: