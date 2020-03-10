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      Через коронавірус Ердоган знайшов альтернативу рукостисканням

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      Ердоган відмовився від рукостискань під час візиту до Бельгії / AP

      Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші члени делегації під час візиту до Бельгії через коронавірус відмовилися від рукостискань. Натомість політики віталися, прикладаючи руку до грудей.

      Турецькі політики вирішили не тиснути традиційно руки як високопосадовцям ЄС і НАТО, так і на зустрічі з турецькою громадою, повідомляє Укрінформ.

      Цікаво Привітання ногами та ліктями: як коронавірус змінює повсякденне життя людей

      Ердоган також відмовився від рукостискання із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він приклав руку до грудей, промовивши: "Корона", а генсек у відповідь із посмішкою наслідував його приклад.

      Маю сподівання, що дуже скоро людство переможе цю загрозу,
      – пояснив Ердоган.

      Через поширення небезпечного коронавірусу у світі альтернативні методи привітання стають все популярнішими. До прикладу, нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини відмовився від рукостискання з канцлеркою Ангелою Меркель. Горст Зеєгофер мотивував це запобіжними засобами через поширення коронавірусу.

      Важливо. Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.


      Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я НАТО Новини Туреччини
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