17:14
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Німецький міністр відмовився потиснути руку Меркель через коронавірус: відео

      - Читать новость на русском
      Німецький міністр відмовився потиснути руку Меркель, побоюючись коронавірусу / Getty images

      Міністр внутрішніх справ Німеччини відмовився від рукостискання з канцлеркою Ангелою Меркель. Горст Зеєгофер мотивував це запобіжними засобами через поширення коронавірусу.

      Меркель простягнула руку Зеєгоферу на нараді з питань міграції, повідомляє "Європейська правда". Однак міністр відсторонився.

      Знайте більше: Помер один з п'яти хворих на коронавірус депутатів в Ірані

      Присутні зустріли такий жест сміхом. Після цього Меркель підняла руки і сказала: "Це було правильно". Зеєгофер перед цим заявляв журналістам, що відмовився від рукостискань при зустрічах через спалах нового коронавірусу в країні.

      Як міністр відмовився тиснути руку Меркель: відео

      Коронавірус у Німеччині: що треба знати

      У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 150 осіб. Німецькій владі вдалося визначити шляхи інфікування 140 пацієнтів.

      Понад половину випадків – 86 – зафіксували у найбільш населеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Від 2 березня у регіоні закрили кілька шкіл, аби запобігти розповсюдженню вірусу.

      Загалом випадки захворювання зафіксовані у 10 з 16 федеральних земель. Наймолодшому пацієнту в Німеччині всього 2 роки, найстаршому – 68 років.

      Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 979 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 986 осіб по всьому світу. Одужали 42 294 людини.

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Ангела Меркель Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Позачергове засідання Ради: Україну чекають дуже великі зміни?
      Сергій Фурса
      сьогодні , 16:30 Гучні скандали судді, який виносив рішення щодо "Приватбанку"
      Роман Маселко
      24 лютого , 20:00 MINI Cooper SE: електричний, але драйвовий
      сьогодні , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      сьогодні , 16:00 Шлях до Євро-2021: в очікуванні нового успіху жіночої збірної України з футзалу
      Софія Кулай
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук