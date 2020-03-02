Німецький міністр відмовився потиснути руку Меркель через коронавірус: відео

Міністр внутрішніх справ Німеччини відмовився від рукостискання з канцлеркою Ангелою Меркель. Горст Зеєгофер мотивував це запобіжними засобами через поширення коронавірусу.

Меркель простягнула руку Зеєгоферу на нараді з питань міграції, повідомляє "Європейська правда". Однак міністр відсторонився.

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Присутні зустріли такий жест сміхом. Після цього Меркель підняла руки і сказала: "Це було правильно". Зеєгофер перед цим заявляв журналістам, що відмовився від рукостискань при зустрічах через спалах нового коронавірусу в країні.

Як міністр відмовився тиснути руку Меркель: відео

Коронавірус у Німеччині: що треба знати

У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 150 осіб. Німецькій владі вдалося визначити шляхи інфікування 140 пацієнтів.

Понад половину випадків – 86 – зафіксували у найбільш населеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Від 2 березня у регіоні закрили кілька шкіл, аби запобігти розповсюдженню вірусу.

Загалом випадки захворювання зафіксовані у 10 з 16 федеральних земель. Наймолодшому пацієнту в Німеччині всього 2 роки, найстаршому – 68 років.