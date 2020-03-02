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      Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса: видео

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      Министр внутренних дел Германии отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Хорст Зеегофер мотивировал это мерами предосторожности из-за распространения коронавируса.

      Меркель протянула руку Зеегоферу на совещании по вопросам миграции, сообщает "Европейская правда". Однако министр отстранился.

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      Присутствующие встретили такой жест смехом. После этого Меркель подняла руки и сказала: "Это было правильно".

      Зеегофер перед этим заявлял журналистам, что отказался от рукопожатий при встречах из-за вспышки нового коронавируса в стране.

      Как министр отказался пожимать руку Меркель: видео

      Коронавирус в Германии: что нужно знать

      В Германии число подтвержденных случаев коронавируса возросло до 150 человек. Немецким властям удалось определить пути инфицирования 140 пациентов.

      Более половины случаев – 86 – зафиксировали в наиболее населенной федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. 2 марта в регионе закрыли несколько школ, чтобы предотвратить распространение вируса.

      В общем случаи заболевания зафиксированы в 10 из 16 федеральных земель. Самому младшему пациенту в Германии всего 2 года, самому старшему – 68 лет.

      По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Выздоровели 42 294 человека.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Ангела Меркель Новости Украины Новости политики
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