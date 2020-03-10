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      Из-за коронавируса Эрдоган нашел альтернативу рукопожатиям

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      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие члены делегации во время визита в Бельгию из-за коронавируса отказались от рукопожатий. Вместо этого политики приветствовали друг друга, прикладывая руку к груди.

      Турецкие политики решили не пожимать традиционно руки как чиновникам ЕС и НАТО, так и на встрече с турецкой общиной, сообщает Укринформ.

      Интересно: Приветствия ногами и локтями: как коронавирус меняет повседневную жизнь людей

      Эрдоган также отказался от рукопожатия с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он приложил руку к груди, сказав: "Корона", а генсек в ответ с улыбкой последовал его примеру.

      Имею надежду, что очень скоро человечество победит эту угрозу,
      – пояснил Эрдоган.

      Из-за распространения опасного коронавируса в мире альтернативные методы приветствия становятся все популярнее. К примеру, недавно министр внутренних дел Германии отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Хорст Зеехофер мотивировал это предохранительными средствами из-за распространения коронавируса.

      Важно. По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.


      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости политики Новости Турции НАТО
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