Из-за коронавируса Эрдоган нашел альтернативу рукопожатиям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие члены делегации во время визита в Бельгию из-за коронавируса отказались от рукопожатий. Вместо этого политики приветствовали друг друга, прикладывая руку к груди.

Турецкие политики решили не пожимать традиционно руки как чиновникам ЕС и НАТО, так и на встрече с турецкой общиной, сообщает Укринформ.

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Эрдоган также отказался от рукопожатия с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он приложил руку к груди, сказав: "Корона", а генсек в ответ с улыбкой последовал его примеру.

Имею надежду, что очень скоро человечество победит эту угрозу,

– пояснил Эрдоган.

Из-за распространения опасного коронавируса в мире альтернативные методы приветствия становятся все популярнее. К примеру, недавно министр внутренних дел Германии отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Хорст Зеехофер мотивировал это предохранительными средствами из-за распространения коронавируса.

Важно. По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала