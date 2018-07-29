Эрдоган призвал лидеров членов БРИКС принять Турцию в свою группу

Президент Турции Раджеп Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС принять его страну в группу.

Об этом пишет издание Hurriyet Daily News.

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Отмечается, что Эрдоган заявил об этом на пресс-конференции в Йоханнесбурге 27 июля.

Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ, сказал я,

– отметил Эрдоган.

По словам Эрдогана лидеры стран БРИКС приняли его заявление благосклонно. Президент Турции отметил, что Китай выступает за расширение группы, и рассматривает возможность участия других стран.

Он также напомнил, что Турция находится среди стран "Большой двадцатки".

"Хотелось бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы мы стали частью группы и заняли свое место в БРИКС", – подчеркнул президент Турции.