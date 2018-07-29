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Ердоган закликав лідерів членів БРІКС прийняти Туреччину в свою групу

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Туреччина висловила бажання долучитися до групи БРІКС
Туреччина висловила бажання долучитися до групи БРІКС / Фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Раджеп Ердоган закликав лідерів країн БРІКС прийняти його країну до групи.

Про це пише видання Hurriyet Daily News

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Зазначається, що Ердоган заявив про це на прес-конференції в Йоганнесбурзі 27 липня.

Якщо ви нас візьмете, то групу будуть називати БРІКСТ, сказав я,
– зазначив Ердоган.

За словами Ердогана лідери країн БРІКС прийняли його заяву прихильно. Президент Туреччини зазначив, що Китай виступає за розширення групи, та розглядає можливість участі інших країн.

Він також нагадав, що Туреччина перебуває серед країн "Великої двадцятки".

"Хотілося б, щоб вони зробили необхідні кроки, щоб ми стали частиною групи і зайняли своє місце в БРІКС", – підкреслив президент Туреччини.

 

Теги: Новини політики Новини Туреччини G20
Джерело: 24 Канал
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