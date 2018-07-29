Туреччина попередила США про наслідки відмови надати винищувачі F-35
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що уряд країни звертатиметься до міжнародного арбітражного суду у випадку, якщо США не надасть винищувачі F-35.
Про це повідомляє Haberturk.
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Я гадаю це психологічний хід. США повинні допомогти своєму союзнику з НАТО,
– заявив Ердоган.
У своїй заяві Ердоган наголосив, що Туреччина шукатиме альтернативу літакам F-35 у випадку відмови США.
Нагадаємо, 21 червня Сполучені Штати Америки передали військово-повітряним силам Туреччини перший винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35А. Церемонія передачі літака відбулася 21 червня на підприємстві американської компанії Lockheed Martin в місті Форт-Уерт, штат Техас.
Джерело: 24 Канал
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