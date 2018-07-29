Туреччина попередила США про наслідки відмови надати винищувачі F-35

Ердоган попереджає США про наслідки якщо не отримає F-35 / Фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що уряд країни звертатиметься до міжнародного арбітражного суду у випадку, якщо США не надасть винищувачі F-35.