Туреччині передали перший винищувач-бомбардувальник F-35: з'явилися фото літака

Сполучені Штати Америки передали військово-повітряним силам Туреччини перший винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35А. Церемонія передачі літака відбулася 21 червня на підприємстві американської компанії Lockheed Martin в місті Форт-Уерт, штат Техас.

Про це повідомляє Агентство Анадолу.

Читайте також: Безпілотник США провів у небі над Донбасом нову повітряну розвідку: фото маршруту

Переданий для потреб ВПС Туреччини винищувач F-35 (бортовий номер 18-0001) буде дислокований на авіабазі Люк в Арізоні. Там літак задіють для підготовки пілотів.

У програмі з розробки F-35, крім США, беруть участь Туреччина, Великобританія, Італія, Нідерланди, Канада, Австралія, Норвегія і Данія.

Турецька армія планує взяти на озброєння 100 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. Контракт щодо першої партії з 30 літаків вже підписаний,

– йдеться у повідомленні видання.



Винищувач-бомбардувальник F-35 / Фото Агентство Анадолу