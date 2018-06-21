Турции передали первый истребитель-бомбардировщик F-35: появились фото самолета

Соединенные Штаты Америки передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А. Церемония передачи самолета состоялась 21 июня на предприятии американской компании Lockheed Martin в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

Об этом сообщает Агентство Анадолу.

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Переданный для нужд ВВС Турции истребитель F-35 (бортовой номер 18-0001) будет дислоцирован на авиабазе Люк в Аризоне. Там самолет задействуют для подготовки пилотов.

В программе по разработке F-35, кроме США, участвуют Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

Турецкая армия планирует взять на вооружение 100 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Контракт по первой партии из 30 самолетов уже подписан,

– говорится в сообщении издания.

Истребитель-бомбардировщик F-35 / Фото Агентство Анадолу