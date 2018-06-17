Беспилотник США провел в небе над Донбассом новую воздушную разведку: фото маршрута
В воскресенье, 17 июня, беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США в очередной раз провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.
Об этом свидетельствует сообщение в Twitter-аккаунте PlaneRadar.
Так, известно, что полет американского беспилотника стартовал в воскресенье в 9:00. Аппарат взлетел с авиабазы Sigonella.
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На опубликованной карте изображено, что путь беспилотника пролегал в небе над населенными пунктами вблизи линии фронта в Донецкой и Луганской областях.
Источник: 24 канал
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