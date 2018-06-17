Безпілотник США провів у небі над Донбасом нову повітряну розвідку: фото маршруту
У неділю, 17 червня, безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США вкотре провів багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії фронту на Донбасі.
Про це свідчить повідомлення у Twitter-акаунті PlaneRadar.
Так, відомо, що політ американського безпілотника стартував у неділю о 9:00. Апарат злетів з авіабази Sigonella.
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На опублікованій карті зображено, що шлях безпілотника пролягав у небі над населеними пунктами поблизу лінії фронту у Донецькій і Луганській областях.
Джерело: 24 канал
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